Pasak jo, Ukraina pasirengusi paliauboms ir yra dėkinga Indijai, Turkijai bei Egiptui už tarpininkavimo pastangas ir pagalbą mažinant įtampą Juodojoje jūroje.
„Dabar laukiame Rusijos atsakymo. Visi mūsų pasiūlymai buvo perduoti“, – sakė jis.
A. Sybiha pabrėžė, kad kaskart Kyjivui pateikus pasiūlymus Rusija mėgina kelti papildomas sąlygas. Maskva atkakliai siūlo į susitarimus įtraukti ir jos naftos eksportą.
„Nafta gali tapti platesnių paliaubų energetikos srityje dalimi. Taip, esame pasirengę ir tokioms paliauboms, tačiau tuomet turi būti atsižvelgta į visus energetikos aspektus. O kalbant apie Juodąją jūrą, daugiausia dėmesio skiriame žemės ūkio produkcijai. Ir dar kartą pabrėžiu, kad pateikėme veiksmingų pasiūlymų“, – paaiškino užsienio reikalų ministras.
Būtina stiprinti tarptautinį spaudimą Rusijai
A. Sybiha taip pat pabrėžė, kad būtina stiprinti tarptautinį spaudimą Rusijai, siekiant atkurti laivybos laisvę Juodojoje jūroje.
Su Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovu Kyryla Budanovu siejamas „Telegram“ kanalas „Ukraine context“ taip pat praneša, kad per derybas dėl galimų paliaubų Juodojoje jūroje Rusija mėgina į susitarimus įtraukti ir savo naftos eksporto klausimą.
„Ukraina pasirengusi tai aptarti, tačiau tik platesnio susitarimo dėl paliaubų energetikos srityje kontekste. Toks susitarimas, be kita ko, turėtų numatyti Rusijos smūgių Ukrainos energetikos infrastruktūrai nutraukimą. Neįvykdžius šios sąlygos, paliaubų Juodojoje jūroje susitarimas gali būti taikomas tik žemės ūkio produkcijos gabenimu“, – rašo kanalas.
Rusija nesuinteresuota paliaubomis Juodojoje jūroje
Kaip anksčiau pranešė UNIAN, Turkijos užsienio reikalų ministras Hakanas Fidanas pareiškė, kad Rusija nenori laikino paliaubų Juodojoje jūroje susitarimo, kol nėra sudarytas ilgalaikis taikos susitarimas.
Pasak jo, Turkija turi minčių, kaip sukurti pagrindą, kuris padėtų šalims pasiekti tarpusavio supratimą ir susitarti dėl paliaubų jūroje. Tačiau ministras daugiau neatskleidė, paaiškinęs, kad dar per anksti.
H. Fidanas taip pat sakė, kad susitarti dėl paliaubų Juodojoje jūroje trukdo Donbaso problema. Rusija reikalauja, kad Ukraina atiduotų šį regioną, tačiau Kyjivas nesutinka.
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