Palyginti su praėjusiais metais, kai buvo išgauta 511,5 mln. tonų naftos, šiemet gavyba sumažėjo 3,4 proc. Palyginti su 2024 m. (516 mln. tonų) – 4,3 proc. 2023 m. Rusijai pavyko išgauti 530 mln. tonų naftos, arba 7,2 proc. daugiau nei šiemet, o 2022 m. – 535 mln. tonų, arba 8,2 proc. daugiau.
Apskritai Rusijos naftos gavyba per metus sumažėjo 66 mln. tonų, arba 12 proc. Dabartinis gavybos lygis yra žemiausias nuo 2008 m., kai buvo išgauta 488 mln. tonų. Net per pandemijos krizę, kai naftos bendrovės buvo priverstos stabdyti gręžinius, naftos gavyba buvo didesnė – siekė 512,7 mln. tonų.
Metų prognozės
Iš pradžių Rusijos vyriausybė šiemet prognozavo 525 mln. tonų naftos gavybą. Vėliau prognozė buvo sumažinta iki 511 mln. tonų, tačiau ir šio rodiklio pasiekti nepavyko.
UBS analitikas Giovanni Staunovo pažymi, kad naftos pramonei smogė bepiločių orlaivių atakos. Dėl naftos perdirbimo gamyklų veiklos sutrikimų perdirbamos naftos kiekis šalyje sumažėjo iki žemiausio lygio per pastaruosius 20 metų. Be to, negalėdamos eksportuoti viso perteklinio naftos kiekio, bendrovės buvo priverstos mažinti gavybą.
Naftos gavyba Rusijoje mažėjo dar prieš karą prieš Ukrainą – dėl senųjų, dar sovietmečiu atrastų naftos telkinių išsekimo.
Nafta kasmet Rusijai atneša apie 120 mlrd. JAV dolerių pajamų. Mažėjant gavybai, silpnės ir Kremliaus galimybės daryti įtaką tarptautinėje arenoje, rašo „The Moscow Times“.
Pati Rusijos vyriausybė pripažįsta, kad be didelių investicijų, technologinio proveržio ir reguliavimo pokyčių šaliai gresia staigus naftos gavybos nuosmukis.
Pagal pesimistiškiausią scenarijų, numatantį griežtesnes Vakarų sankcijas ir spartesnį pasaulio atsisakymą iškastinio kuro, iki 2050 m. Rusija kasmet išgaus vos 171 mln. tonų naftos – tris kartus mažiau nei dabar.
Be to, eksportui skirtos naftos apskritai gali nebelikti – jos eksporto apimtis sumažėtų iki nulio.
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