„Turime ginti savo miestus. Žmonės turi visišką teisę išvykti, jei to nori. Tai jų pasirinkimas. Žinoma, jie gali patys priimti sprendimus ir persikelti į kitus miestus. Gaila, tačiau turime gelbėti jų gyvybes. Visa tai galioja ir fronto linijai, ir mūsų miestams, ir sostinei. Taip, žinoma, jie nori, kad mes bėgtume. Būtent to jie ir siekia – sunaikinti visus mūsų miestus, ypač esančius šalies rytuose, nors ne tik ten“, – interviu BBC sakė Ukrainos prezidentas.
V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukrainos sostinė bus ginama visomis būtinomis priemonėmis. Pasak jo, tai ne pirmas kartas ir ne pirmoji tokia žiema.
„Be sostinės nebus ir valstybės“
„Bet mums reikia savo sostinės. Be sostinės nebus ir valstybės“, – sakė prezidentas.
Kalbėdamas apie miestus prie fronto linijos, jis pabrėžė, kad visur, iš kur pasitraukė Ukrainos gynybos pajėgos arba buvo priversti išvykti gyventojai, Rusijos pajėgos viską sunaikino – kiekvieną pastatą, nieko neliko.
Anksčiau gynybos ministras Jevhenas Chmara sakė, kad spalį Rusijos pajėgos į Ukrainą paleido 153 balistines raketas.
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