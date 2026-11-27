Per Padėkos dieną rezidencijoje „Mar-a-Lago“ žurnalistams kalbėjusį D. Trumpą penktadienį citavo ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“.
Donaldas Trumpas sako vadinantis Vladimirą Putiną draugu, nes nori susitarimo
Žurnalistas paklausė JAV prezidento, kaip šis suderina V. Putino vadinimą draugu su savo raginimu platformoje „Truth Social“, kuriame ragino Kremliaus lyderį „atsitraukti nuo bet kokios karinės agresijos prieš teritorijas visoje Europoje“.
„Galima sakyti abu dalykus. Bet supraskite, mes norime susitarimo. Norime sustabdyti žudynes. Galėčiau pasakyti, kad jis nėra draugas (...). Noriu sudaryti susitarimą. Privalau tai padaryti. Jie praranda po 25 tūkst. žmonių per mėnesį. Galėčiau ateiti ir pasakyti: „Tu man nepatinki“, ir tada turėtume tą pačią problemą, kokią turime tarp (Volodymyro) Zelenskio ir Putino“, – teigė jis.
D. Trumpo teigimu, didžiausia kliūtis taikos susitarimui yra asmeninė neapykanta tarp Ukrainos lyderio ir Rusijos prezidento.
„Didžiausia problema yra ta, kad šie du lyderiai vienas kito nuoširdžiai nekenčia. Todėl kai man pavyksta su juo sutarti – pažįstu jį ilgą laiką (...). Taigi mes labai gerai pasikalbėjome. Esmė ta, kad jis norėtų sudaryti susitarimą“, – sakė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat paminėjo karo pradžioje tiekęs Ukrainai prieštankines raketas „Javelin“ ir pridūrė, kad jos „paverčia tankus ant žemės gulinčiais plieno kamuoliais“.
„Aš buvau tas, kuris įvedė Rusijai didžiulius mokesčius ir sankcijas. Buvau labai griežtas Rusijai, bet jei įmanoma, noriu pasiekti susitarimą. Manau, kad derėjausi visą savo gyvenimą (...). Uždirbau daug pinigų. Pasiekiau milžiniškos sėkmės. Ir aš bendrauju su žmonėmis taip, kaip moku. Galėčiau ateiti ir sakyti priešingai, bet nieko nepasiekčiau. Tačiau mes puikiai pasikalbėjome su Kinija. Puikiai pasikalbėjome su Rusija“, – tvirtino jis.
Ketvirtadienį pasirodžiusiame interviu transliuotojui BBC V. Zelenskis teigė nesuprantantis D. Trumpo pasirinkimo V. Putiną vadinti draugu.
„Tai tarsi kas nors apie (Adolfą) Hitlerį Antrojo pasaulinio karo metu būtų pasakęs, kad jis buvo geras draugas karo metu, o ne prieš jį, – kalbėjo V. Zelenskis. – Man tai atrodo keista.“
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