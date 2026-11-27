Kaip rašoma publikacijoje, D. Trumpas nustebino M. Rutte.
Trumpas vienašališkai pakeitė bendrą pareiškimą
Po trečiadienio vakaro susitikimo „Mar-a-Lago“ abu lyderiai bendrame pareiškime, kurį paskelbė tiek Baltieji rūmai, tiek NATO, teigė, kad „aptarė, kaip svarbu, kad Rusija vengtų bet kokių veiksmų, kurie tyčia ar netyčia išplėstų karą, ir kaip svarbu kuo greičiau pasiekti taikų karo sprendimą“.
Po kelių valandų prezidentas „Truth Social“ tinkle pakeitė šio teiginio toną, pridėdamas du žodžius – pakeitė pareiškimą taip, kad jame būtų teigiama, jog „Rusija ir Ukraina“ privalo vengti tokių veiksmų.
Vienas NATO pareigūnas sako, kad pirminis raštas buvo oficialiai abiejų šalių suderintas pareiškimas – tai rodo, kad D. Trumpas vėliau šį pareiškimą pakeitė vienašališkai.
Baltieji rūmai neatsakė į „Politico“ prašymą pateikti komentarą.
Plataus masto karą prieš Ukrainą Rusija pradėjo 2022-ųjų vasario 24-ąją. Kremlius savo kruviną agresiją Ukrainoje atsisako vadinti tikruoju vardu ir nuo pat karo pradžios teigia, kad vykdo „specialiąją karinę operaciją“, kurios tikslas, be kita ko, yra „denacifikuoti“ ir „demilitarizuoti“ Ukrainą.
Rusų kariuomenė nuo pat karo pradžios taikosi ne tik į karinę, bet ir į civilinę infrastruktūrą, dėl rusų agresijos žuvo ar namų neteko daugybė ukrainiečių.
Ukraina rengia atsakomuosius smūgius objektams, susijusiams su rusų karo mašina. Ukraina šiuos smūgius vadina sąžiningais, kadangi jais yra siekiama stabdyti Rusijos agresiją.
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