Smarkios liūtys ir stiprūs vadinamosios šiaurės rytų audros (Nor-easter) vėjai talžė centrinę ir rytinę Jungtinių Valstijų dalis, sukurdami pavojingas keliavimo sąlygas vienu intensyviausių šventinių kelionių laikotarpių šalyje.
Šeimoms renkantis prie tradicinio šventinio stalo, daugiau kaip 900 tūkst. namų ūkių ir įmonių buvo likę be elektros, ypač smarkiai nukentėjo Pensilvanijos, Merilando ir Virdžinijos valstijos, rodo elektros tiekimo sutrikimus stebinčios svetainės „PowerOutage“ duomenys.
JAV oro uostuose buvo atšaukta beveik 400 skrydžių, o daugiau kaip 2 tūkst. vėlavo, daugiausia rytinėje šalies dalyje, rodo „FlightAware“ duomenys.
Garsusis Niujorko paradas, kurio metu Manhatano centre keliauja ryškiaspalviai pripučiami balionai, buvo nukeltas į šeštadienį dėl, pasak organizatorių, „didelio atsargumo“.
Paprastai stebėti šio renginio susirenka milijonai žmonių. Vienintelis kitas laikotarpis, kai paradas nevyko Padėkos dienos ketvirtadienį, buvo Antrasis pasaulinis karas, kai renginys buvo atšauktas trejiems metams.
Organizatoriai neabejotinai prisiminė ir 1997 m. siautusius stiprius vėjo gūsius, kurie sutrikdė paradą. Tada nevaldomas maždaug 5,5 metro aukščio „Katino su skrybėle“ personažo balionas nuvertė gatvės žibintą, o šis krisdamas sužeidė vieną žiūrovą, kuris prarado sąmonę.
„Nors mums labai skaudu, kad mūsų paradas buvo atidėtas, mūsų partnerių, dalyvių ir žiūrovų saugumas yra ir visada bus svarbiausias mūsų prioritetas“, – sakė „Macy‘s“ parado vykdomasis prodiuseris Willas Cossas.
Raginimai saugotis JAV
Nors įvairiose rytinės pakrantės vietovėse pranešta apie potvynius, audros padariniai buvo juntami ir toliau nuo pakrantės. Dėl stiprių vėjo gūsių ir permirkusio dirvožemio medžiai virto ant elektros linijų ir gyvenamųjų namų.
JAV sostinės priemiesčiuose Merilando valstijoje valdžios institucijos, susirūpinusios dėl galimo elektros tiekimo sutrikimų poveikio vandens valymo sistemai, paragino beveik du milijonus vartotojų taupiau naudoti vandentiekio vandenį.
Pareigūnai ragino gyventojus kuo mažiau keliauti automobiliais, o keli dideli tiltai dėl stipraus vėjo buvo uždaryti.
Naujojo Džersio gubernatorė Mikie Sherrill, trečiadienį dėl nepalankių oro sąlygų paskelbusi nepaprastąją padėtį, paragino gyventojus imtis atsargumo priemonių.
„Pasirūpinkite, kad jūsų įrenginiai būtų įkrauti, apie elektros tiekimo sutrikimus praneškite tiesiogiai savo elektros tiekėjui ir laikykitės atokiau nuo nutrūkusių elektros laidų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė ji.
Kai kurie žmonės ieškojo išradingų būdų vis tiek atšvęsti Padėkos dieną, kuri tradiciškai minima susirenkant su šeima prie gausaus vaišių stalo, ant kurio svarbiausią vietą užima kalakutas.
„Nėra elektros? Ne problema“, – „X“ paskyroje parašė garsus virtuvės šefas Jose Andresas ir paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti žvakių apšviestas valgomasis ir ant dujinės viryklės verdami omarai.
Rytinę pakrantę užklupę sutrikimai kilo tuo metu, kai šią savaitę nuo nepalankių oro sąlygų kentėjo ir Kalifornijos gyventojai. Didžiulės bangos talžė pakrantę, kai kur teko evakuoti žmones, o San Fransiską užliejo vanduo.
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