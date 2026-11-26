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Situacija iš šono atrodo komiška, bet, panašu, moteriai, bandančiai pabėgti nuo ją persekiojančių agresyvių kalakutų, visai nejuokinga. Išsigandusiai amerikietei bandė padėti pro šalį važiuojantys nepažįstamieji, viską filmuojantys pro automobilio langą.
Agresyvūs kalakutai puola gyventojus
Vos tik moteriai įšokus į automobilį, tampa akivaizdu, kad kalakutai neketina pasiduoti. O prie trijų balbatuojančių užpuolikų skuba ir pastiprinimas. Tad vairuotojas spaudžia akceleratorių ir nuvažiuoja.
„Jie visi atbėga! Jų gal kokie dvidešimt! Jie ją gnaibė snapais“, – reagavo šalia esantys žmonės.
Kalakutai Masačusetso valstijoje moterį persekiojo likus vos dienai iki Padėkos dienos, kurios metu amerikiečiai suvalgo apie 46 mln. kalakutų – tai daugiau nei 600 tonų kalakutienos.
Kalakutai taip pyktį lieja toli gražu ne tik prieš lemtingą dieną. Masačusetso sostinėje Bostone vietiniai net sukūrė interneto svetainę, kurioje skelbia nuotraukas ir vaizdo įrašus iš susidūrimų su agresyviais paukščiais. Per mėnesį svetainės kūrėjai priskaičiavo apie šimtą tokių nemalonių akimirkų.
Ir tai tikras niekis, palyginti su kitais amerikiečių nepatogumais prieš Padėkos dieną. Dešimtys tūkstančių norinčiųjų per šventes susitikti su šeimomis ir kartu valgyti keptą kalakutą laiką leidžia oro uostuose. Šiemet keliaujančiųjų mažiau – bent porą milijonų keleivių nuo skrydžių atbaidė ne tik pabrangę bilietai, bet ir baimė po neseniai skrydžius sustabdžiusių oro navigacijos sutrikimų.
„Jeigu kelionėms įtakos turės visi pastarojo meto įvykiai kibernetinėje erdvėje, aš visai sutikčiau grįžti prie arklių traukiamų vežimų“, – sakė keleivis Brandonas Broady.
Ne pagal planą Padėkos diena klostosi ir Niujorke – čia pirmą kartą per 100 metų teko atšaukti legendinį „Macy’s“ paradą, kurio metu paprastai į dangų pakyla šimtai milžiniškų balionų. Dėl įspėjimų apie audrą valdžia renginį nukėlė į kitą dieną.
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