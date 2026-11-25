Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Šiaulių Juventos gimnazija streikuoja nuo pat pirmos jo dienos, tiesa, iš pradžių streikavo kone pusė kolektyvo – 43, o dabar – 26.
„Jiems streikuoti nėra lengva, dažnas, kuris grįžo iš po streiko, sakė, kad nelengvas procesas, jie supranta savo atsakomybę prieš vaikus ir prieš tėvus“, – minėjo Šiaulių Juventos progimnazijos direktorė Rita Tamašauskienė.
Mokytoja Vilija streikuoti nenustoja.
„Laukiame, jeigu bus ta teigiama pabaiga“, – sakė streikuojanti mokytoja Vilija Klimavičienė.
Ministrė mokytojus vėl kviečia derėtis
Mokytoja sėdasi klausyti Seimo švietimo komiteto posėdžio transliacijos, į kurį mokytojai atėjo derėtis dėl didesnių algų. Ministrė Raminta Popovienė dar kartą primena, kad pinigų didesnėms mokytojų algoms nėra, bet derėtis yra dėl ko.
„Ar dabar jau klausimai dėl mokytojų saugumo dėl kitų klausimų jie neaktualūs?“ – klausė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
„Šiandien ginčas vyksta dėl biudžeto, dėl darbo užmokesčio ir nereiktų nukreipti dėmesį dabar į 40 punktų, prie kurių mes nesėsime ir nekalbėsime, kol neišspręsime šito“, – tikino švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.
Paklausta, kokią algą mokytojai gauna už etatą, ministrė tegali įvardyti, kokia yra vidutinė – 1900 eurų.
„Šitas klausimas yra priėjęs iki absoliučios beprotybės tuo aspektu. Aš negaliu pasakyti, kiek aš gaunu už etatą, aš nežinau, kodėl aš gaunu mažiau, nors mano krūvis yra didesnis, ir kas pagaliau gali parodyti viešai supaprastinta skaičiavimo metodika, kad kiekvienas mokytojas, kad ir koks jo matematinis raštingumas yra, galėtų pasakyti, kiek jis uždirba“, – pridūrė lietuvių kalbos mokytojas Alius Avčininkas.
Profsąjungos reikalauja ne tik skaidrios atlyginimo skaičiavimo tvarkos, bet ir kad alga būtų padidinta 10 procentų, tai yra 2,5 proc. daugiau, nei žada ministrė. Vakar su streikuojančiais mokytojais susitikęs premjeras pareiškė, kad didinti algas ministrė galės tik tuomet, jei sutaupys ministerijos ar jai pavaldžių įstaigų pinigų.
„Iki kovo mėnesio dar kartelį peržiūrėsime visus resursus, bet mes negalime pasakyti, kad turime nubraukti visas eilutes, neįgyvendinti tam tikrų programų“, – kalbėjo R. Popovienė.
„Iki kovo jeigu nori streiko, galime tęsti, turbūt nėra toks tikslas, tai vertiname, kad įtampa yra, ministrė irgi, visi esame pavargę, turime nusiraminti, eiti pietų dabar. Vieniems mokama, jei tu įtinki, kitiems nemokama“, – piktinosi A. Navickas.
Ministrė ir toliau ragina derėtis
„Labai nuoširdžiai noriu pakviesti sėstis prie derybų stalo ir ieškoti pačio geriausio optimaliausio sprendimo. Gal ateis tas laikas, gerbiamas Andriau, tikrai galėsime įgyvendinti jūsų lūkesčius. Atliepti keliamą reikalavimą didinti didesnį procentą, negu mes didiname“, – sakė R. Popovienė.
Tačiau mokytojus tokie raginimai jau piktina.
„Išgirdome, kad dar kartą reikės prisėsti, ačiū Dievui, kad nebereikės stovėti, gulėti, o dar labiau klūpėti nesinorėtų, sėdėti galime, kad ir iki Kalėdų, kad ir kovo mėnesio“, – aiškino A. Avčininkas.
A. Navickas kovo laukti nenori ir ragina mokytojus sugrįžti streikuoti dar didesne banga.
„Grįžti į streiką pirmadienį visiems ir įsijungi naujoms mokykloms tam, kad toliau skatintų politikus išspręsti, mes negalime sau leisti dešimtmečiais kartoti tas pačias problemas ir nepriimti sprendimų“, – ragino A. Navickas.
Kovingai nusiteikusiems streikuotojams ministrė pasiūlė susitikti dar šią popietę. Streikuojantys mokytojai tęsia pokalbį apie didesnes algas prie arbatos ir saldainių.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.