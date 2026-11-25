Spalio mėnesį didžiausias algas gavo kompiuterių ir progaminės įrangos kūrėjai ir pardavimuose bei konsultavime dirbantys gyventojai.
Net 31 Lietuvoje veikiančios bendrovės savo darbuotojams mokėjo po daugiau nei 10 tūkst. eurų siekiančius atlyginimus.
Lietuviai per mėnesį uždirba ir 74 tūkst. eurų
Spalio mėnesį didžiausias algas Lietuvoje mokėjo „Litagra“, rodo naujausi „Sodros“ duomenys.
Pagrindinė įmonės veikla yra konsultacijų paslaugos.
Duomenys rodo, kad spalio mėnesį įmonėje dirbo 8 darbuotojai, o vidutinis jų atlyginimas siekė 74 tūkst. eurų.
Tai yra 28 kartus daugiau nei vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje, kuris šiuo metu siekia 2 616 euro (neatskaičius mokesčių).
Antroje vietoje, pagal didžiausius išmokėtus atlyginimus rikiuojasi „Litagros žemės ūkio centras“, kuris taip pat yra konsultacinių paslaugų teikėjas.
Spalio mėnesio duomenimis įmonėje dirbo 9 darbutojai, o jų vidutinis atlyginimas siekė 24,8 tūkst. eurų.
Trečioje vietoje pagal atlyginimų dydį buvo „Apple Lithuania“. Praėjusį mėnesį 16 jos darbuotojų uždirbo vidutiniškai po 23,7 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Pagrindinė įmonės veikla yra telekomunikacijos, ryšio priemonės.
„Google Lithuania“ spalį mokėjo vidutiniškai 21,4 tūkst. eurų siekusius atlyginimus. Ši įmonė turi 27 darbuotojus. Pagrindinė įmonės veikla yra reklamos paslaugos.
Toliau pagal didžiausius atlyginimus rikiuojasi „Chronosphere Lithuania“. 18 jos darbuotojų spalį vidutiniškai uždirbo po 19 tūkst. eurų prieš mokesčius.
Įmonės pagrindinė veikla – kompiuterių programinės įrangos kūrimas.
Net 31 bendrovės darbuotojai uždirbo daugiau nei 10 tūkst. eurų
Taip pat spalį išmokėtomis algomis išsiskyrė ir 9 darbuotojus turinti „PRPF valdymas“.
Praėjusį mėnesį atlyginimų vidurkis šioje bendrovėje siekė 17,7 tūkst. eurų prieš mokesčius. Pagrindinė įmonės veikla yra nekilnojamasis turtas.
Tarp didžiausias algas spalį mokėjusių bendrovių patenka ir futbolo klubas „Kauno Žalgiris“. 8 jos darbuotojai praėjusį mėnesį uždirbo vidutiniškai po 16,2 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
Į didžiausias algas spalį mokėjusių bendrovių sąrašą taip pat patenka „Oracle East Central Europe Limited“.
Pagrindinė įmonės veikla yra informacinės technologijos. Ši bendrovė yra oficialus „Oracle“ atstovas Lietuvoje.
Spalį 17 jos darbuotojų vidutiniškai uždirbo po 15,3 tūkst. eurų neatskaičius mokesčių.
„Transocean Lietuva“ spalį taip pat mokėjo vienus iš didžiausių atlyginimų Lietuvoje. 6 bendrovės darbuotojai vidutiniškai uždirbo po 14,7 tūkst. eurų prieš mokesčius.
„Transocean Lietuva“ atstovauja tarptautiniu mastu žinomas ir patikimas laivybos linijas.
Didžiausias algas spalio mėnesį mokėjusių įmonių dešimtuką užbaigia bendrovė „Bioresus“, kuri užsiima didmenine prekyba.
6 įmonės darbuotojai spalį uždirbo vidutiniškai po 14,4 tūkst. eurų prieš mokesčius.
Beje, spalį net 31 įmonės darbuotojai Lietuvoje uždirbo didesnius nei 10 tūkst. eurų prieš mokesčius atlyginimus.