Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Pasidabinusi karūna, Rotušės aikštėje jau puikuojasi pagrindinė Kauno eglė. Šiemet ji pasidabinusi nėriniais, kurie nunerti iš 38 tūkstančių perdirbtų teniso kamuoliukų. Beveik 15 metrų aukščio žaliaskarė jau papuošta.
„Nepridėjome papildomų šakų, stengėmės išsaugoti ką ji turi ir tik švelniai bandėme prisiliesti tais žiemos nėriniais, kurie atkeliavo tarsi tekstilė iš istorinių laikų“, – minėjo eglės puošėja Jolanta Šmidtienė.
O eglutė pasirodė labai įnoringa ir pirminę puošimo idėją teko šiek tiek pakeisti.
„Aš buvau sugalvojusi tokius kaip karoliukus, o ji taip nuleido šakeles ir sako ne ne ne. Pradėjome viską iš naujo – išardėme visus karoliukus ir vėrėme ant vielytės, ir po vieną taškiuką ant kiekvienos šakelės nėrėme sniego nėrinį“, – pasakojo J. Šmidtienė.
Gyventojai grožisi Kalėdine egle
Tad prie eglutės atskubantys gyventojai smalsiai apžiūrinėja ir žavisi.
„Puikiai, Kalėdinė nuotaika, ko daugiau reikia – gražu tikrai.“
„Man primena nėrinius, kaip ir jos tema – gražią moterį.“
„Tokia tikra, biškį gal kaip sniegas, karoliukais papuošta – labai linksma, labai graži.“
„Vertiname, labai graži natūrali, ir tie kamuoliukai taip įdomiai atrodo įspūdingai, su lemputėmis aišku bus gražesnis įspūdis.“
Eglutę Kaunas įžiebs jau penktadienio vakarą – renginį tiesiogiai transliuos TV3 televiziją. O įžiebimo koncertas primins Kalėdų senelio pasakišką puotą.
„Tai bus šventė visai šeimai, o joje dalyvaus svečiai ypatingi, tai iš specialiai kurtų pasakiškų video išplaukiantys mūsų atlikėjai žinomi, kurie atneš dovanų, o tos dovanos – vertybės“, – kalbėjo renginio organizatorė Gintarė Kreipavičiūtė.
Penktadienį Kaune sužibs dvi eglės
Antroji Kauno eglė šiemet puošiama Vienybės aikštėje. Prasidės ir kalėdinės pramogos.
„Labai pasiteisinusiu ir pamėgtu ledu, į kurį investavome daugiau jis estetiškai bus dar patrauklesnis“, – pridūrė Kauno vicemeras Mantas Jurgutis.
Po miestą pasklis kalėdinė dvasia, ir Kaune suspindės visiškai nauji papuošimai.
„Visos investicijos, kurios padarytos, pagal tai kaip puošiami didieji miestai. Pačios formos pritaikytos dėl ko mūsų miestas Kaunas yra unikalus – art deco, ir visi papuošimai turi art deco elementus“, – aiškino M. Jurgutis.
„Visas senamiestis, Nemuno sala, Vienybės aikštė suspindi visiškai naujomis dekoracijomis“, – sakė kultūros skyriaus vedėja Agnė Augonė.
Didžiausioms metų šventėms Kaunas išleis įspūdingą sumą – apie 1 mln. 800 tūkst. eurų.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.