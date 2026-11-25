Šios priemonės buvo imtasi po to, kai pareigūnai įspėjo, jog medžiaga yra pernelyg nestabili, kad ją būtų galima perkelti, ir paragino gyventojus evakuotis.
Sprogimą buvo galima girdėti už maždaug 16 kilometrų
Leidinio „The New York Times“ žurnalistas pranešė, kad sprogimą buvo galima girdėti už maždaug 16 kilometrų, o vaizdo įraše matyti iš sprogimo vietos kylantys baltų dūmų debesys.
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