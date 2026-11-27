V. Zelenskis patvirtino, kad Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose tebegalioja „Starlink“ ir karinėms reikmėms skirtos paslaugos „Starshield“ naudojimo apribojimai, kurie turi įtakos Ukrainos dronų operacijoms.
Ukrainos dronų operatoriai BBC sakė, kad jų perimantieji dronai nebegali pasivyti rusiškų „Shahed“ tipo dronų, todėl kai kurie iš jų prasiskverbia giliau į Ukrainos teritoriją.
Zelenskis: „Starshield“ apribojimai vis dar trukdo Ukrainai gintis nuo dronų
Paklaustas, kas atsakingas už šiuos apribojimus, V. Zelenskis atsakė, kad padėtis tebėra neaiški.
„Techniniu požiūriu – „SpaceX“, politiniu – nežinau, tikrai nežinau. Tai tarsi (...) stalo tenisas. Klausiame vienos pusės, o ji sako, kad atsakinga kita“, – teigė jis.
Pastarosiomis savaitėmis šie apribojimai tapo Kyjivo ir Vašingtono nesutarimų objektu. Anksčiau šį mėnesį Ukrainos prezidentas paragino Jungtines Valstijas ir Elono Musko bendrovę „SpaceX“ panaikinti „Starshield“ terminalams taikomus greičio apribojimus, perspėdamas, kad jie silpnina Ukrainos gynybą nuo Rusijos dronų.
V. Zelenskis taip pat pareiškė nepasitenkinimą dėl vėluojančio amerikietiškų perimančiųjų raketų sistemoms „Patriot“ tiekimo. Pasak jo, Ukrainai vis dar labai trūksta raketų, galinčių sustabdyti Rusijos balistinių raketų atakas.
Prezidentas pažėrė kritikos Vašingtonui už tai, kad šis teikia pirmenybę Artimiesiems Rytams, o ne Ukrainai, ir pabrėžė, jog balistinių raketų perėmimo priemonių trūkumas yra „labai didelis“.
„Gaila, kad jie sutelkė dėmesį į Artimuosius Rytus ir jiems padeda labiau (...) Gaila. Dėl to mums kyla labai daug klausimų“, – dėstė V. Zelenskis.
Prezidentas nurodė, kad Ukrainos kariuomenė šiuo metu perima apie 70 proc. greičiausių Rusijos dronų, tačiau pripažino, jog šalis susiduria su dideliais iššūkiais gindama savo oro erdvę.
Šie apribojimai ir ginkluotės trūkumas Ukrainą slegia Rusijai prieš žiemą intensyvinant atakas prieš šalies energetikos infrastruktūrą. Keliuose regionuose remonto brigados sunkiai spėja atkurti elektros ir šilumos tiekimą.
Per pastarąsias Rusijos atakas taip pat buvo taikomasi į tiltus per Dniepro upę Kyjive, o reaktyviniai dronai ir toliau kelia grėsmę sostinei bei kitiems didiesiems Ukrainos miestams.
V. Zelenskis pripažino, kad Ukrainos laukia sunki žiema, tačiau pažadėjo ginti Kyjivą, Rusijos atakoms intensyvėjant.
„Žmonės gali išvykti, bet mes visomis išgalėmis stengsimės apginti savo sostinę. Mums reikia mūsų sostinės. Be sostinės nėra ir valstybės“, – sakė Ukrainos lyderis.
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