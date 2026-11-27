„Ponia Le Pen vykdo rinkimų kampaniją, kaip ir kiti kandidatai“, – žurnalistams Briuselyje sakė E. Macronas, Europos vadovams susitikus aptarti biudžeto klausimų.
„Tai keista arogancijos forma – elgtis taip, tarsi ji jau valdytų Prancūzijos likimą, nes šiuo metu ji nėra išrinkta. O aš esu išrinktas iki 2027 metų gegužės 13 dienos“, – pridūrė jis.
Briuselyje surengtas viršūnių susitikimas nepadėjo įveikti gilių nesutarimų dėl bloko 2028–2034 metų biudžeto. Po daugiau nei 12 valandų trukusių derybų susitikimas baigėsi niūriomis nuotaikomis – lyderiai sutarė tik dėl to, kad pasiekti susitarimą iki metų pabaigos bus itin sunku.
Jei susitarti nepavyks, įtemptos derybos persikels į laikotarpį, kai visoje Europoje vyks rinkimai – ypač svarbūs Prancūzijai. Šios šalies prezidentas dar labiau padidino įtampą pagrasinęs pasitraukti iš derybų, jei taip nutiktų.
Ketvirtadienį socialiniuose tinkluose M. Le Pen, apklausose laikoma favorite pakeisti E. Macroną, pasmerkė šiuos veiksmus dėl biudžeto, pavadindama juos „nesąžiningu politiniu manevravimu, kuriuo siekiama sužlugdyti demokratinę Prancūzijos žmonių valią“.
Tai jau ne pirmas kartas, kai jiedu susikerta dėl biudžeto.
Praėjusį mėnesį E. Macronas aštriai pasisakė apie M. Le Pen – paragino ją „išlikti nuolankią“, kai ši pristatė planus mažinti Prancūzijos teikiamą pagalbą Ukrainai bei įnašą į ES.
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