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TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Marine Le Pen pareiškė norinti susitikti su Zelenskiu

2026-11-13 22:22 / šaltinis: BNS
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2026-11-13 22:22
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Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė ir kandidatė į prezidentus Marine Le Pen (Marin Le Pen) penktadienį pareiškė, kad būtų pasirengusi susitikti su Ukrainos prezidentu Briuselyje.

Marine Le Pen (Wikimedia Commons nuotr. )
GALERIJA (23)

Prancūzijos kraštutinių dešiniųjų lyderė ir kandidatė į prezidentus Marine Le Pen (Marin Le Pen) penktadienį pareiškė, kad būtų pasirengusi susitikti su Ukrainos prezidentu Briuselyje.

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Paklausta, ar ji pasirengusi per savo rinkimų kampaniją pirmą kartą akis į akį susitikti su Volodymyru Zelenskiu, ji atsakė: „Taip, jei galėsiu su juo susitikti Briuselyje.“

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„Manau, kad ta vieta iš tiesų būtų gana tinkama, nes realybė yra tokia, kad Ukrainos finansavimo klausimas šiuo metu krečia Europą“, – sakė politikė, anksčiau grasinusi nutraukti pagalbą Kyjivui, jei iškovotų pergalę kitąmet vyksiančiuose rinkimuose, kuriuose bus renkamas centristo prezidento Emmanuelio Macrono įpėdinis.

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FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų lapkritis

Tapusi prezidente, ji nutrauktų pagalbą Ukrainai

Ukraina ir Prancūzija palaiko „abipusiai naudingą“ bendradarbiavimą gynybos srityje, praėjusį mėnesį pažymėjo V. Zelenskis po to, kai apklausose pirmaujanti M. Le Pen pareiškė, kad, tapusi prezidente, ji nutrauktų pagalbą Ukrainai.

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„Pagalbą teiktume šešis mėnesius (...), bet po to finansinė pagalba būtų nutraukta, nes neturime pinigų“, – sakė M. Le Pen Belgijos televizijos tinklui VRT.

Prancūzija yra viena iš stipriausių Ukrainos karinių rėmėjų, šiai šaliai ginantis nuo 2022 metais Rusijos pradėtos invazijos, ir palaiko ES finansinę pagalbą Kyjivui.

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