Zelenskis apžvelgė derybų rezultatus: „Tai bus didžiausi karo belaisvių mainai“

Valstybės vadovas tokiomis pastabomis pasidalijo trumpame pareiškime po Dubline vykusio susitikimo su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiaisiais pasiuntiniais Steve‘u Witkoffu ir Jaredu Kushneriu, praneša „Ukrinform“ korespondentas.
„Visų pirma, mums pavyko atblokuoti trišalį susitikimą. Tai labai svarbu, nes suteikia vilties, kad užbaigsime šį karą. Po šio susitikimo surengsime dar vieną, o kiekvienas susitikimas turi duoti rezultatų ir priartinti mus prie taikos“, – sakė V. Zelenskis.
Jis pažymėjo, kad pagrindinis Jungtiniuose Arabų Emyratuose vykusių derybų rezultatas yra sprendimas apsikeisti karo belaisviais.
„Kaip man sakė Steve‘as ir Jaredas, tai bus didžiausi karo belaisvių mainai. Mūsų vaikinai, mūsų kariai, grįš namo. Esu dėkingas visiems mūsų derybininkams. Tai realus rezultatas ir jis yra labai svarbus. Pirmiausia, žinoma, šeimoms, bet ir mums visiems, nes žmonės grįš pas savo artimuosius“, – teigė jis.
Pasak V. Zelenskio, pažangos taip pat pasiekta Europos dalyvavimo derybose klausimu.
„Svarbu, kad kitame susitikime Europai būtų tiesiogiai atstovaujama derybų grupėje. Europiečiai turės balsą prie derybų stalo, užuot dalyvavę atskirai. Mums tai svarbu, nes karas vyksta Europoje“, – pabrėžė V. Zelenskis.
Lapkričio 12 d. Abu Dabyje baigėsi antroji trišalių Ukrainos, Jungtinių Valstijų ir Rusijos derybų diena.
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