Naktį į Latvijos oro erdvę trumpam įskrido neatpažintas dronas, pakelti NATO naikintuvai
Naktį į penktadienį į Latvijos oro erdvę virš Ludzos savivaldybės trumpam įskrido neatpažintas bepilotis orlaivis, dėl to buvo pakelti naikintuvai ir panaudotas perimantysis dronas, pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos (NBS).
Po 2 val. nakties Ludzos savivaldybėje buvo aptikta grėsmė oro erdvei ir paskelbtas oranžinis pavojaus lygis. Vėliau galima grėsmė oro erdvei buvo nustatyta ir Balvų savivaldybėje, kur paskelbtas geltonas pavojaus lygis. Abu perspėjimai buvo atšaukti po 3 val. nakties.
NBS informuoja, kad aptiko bepilotį orlaivį, skridusį visai šalia Latvijos valstybės sienos. Dronas trumpam buvo įskridęs į Latvijos teritoriją. 2.30 val. Ludzos savivaldybėje buvo paskelbta grėsmė oro erdvei ir aktyvuotas oranžinis pavojaus lygis.
Reaguojant į nustatytą grėsmę, buvo pakelti NATO oro policijos misiją Baltijos šalyse vykdantys naikintuvai ir panaudotas NBS perimantysis dronas. Po skrydžio jis grįžo į paleidimo vietą. Oro gynybos daliniai buvo pasirengę nedelsdami reaguoti į grėsmę.
2.55 val. grėsmė oro erdvei Ludzos savivaldybėje baigėsi ir oranžinis pavojaus lygis buvo atšauktas. Tuo pat metu Balvų savivaldybėje dėl galimos grėsmės oro erdvei buvo paskelbtas geltonas pavojaus lygis.
NBS duomenimis, apie 3.30 val. galima grėsmė oro erdvei Balvų savivaldybėje praėjo ir geltonas pavojaus lygis buvo atšauktas.
NBS kartu su NATO sąjungininkėmis nuolat stebi oro erdvę, siekdamos užtikrinti galimybę nedelsiant reaguoti į galimas grėsmes. Kariuomenė sustiprino oro gynybos pajėgumus palei rytinę Latvijos sieną ir ten dislokavo papildomus dalinius.
Ginkluotosios pajėgos pripažįsta, kad kol tęsiasi Rusijos agresija prieš Ukrainą, išlieka tikimybė, jog kartosis incidentai, kuomet užsienio šalių bepiločiai orlaiviai priartėja prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrenda.
Kaip jau skelbta, šiais metais Latgalos ir Vidžemės gyventojai ne kartą per radiją buvo perspėti apie galimas grėsmes Latvijos oro erdvei. Be to, kai kurie dronai Latvijos teritorijoje sudužo ir sprogo. Vienu atveju dronas buvo numuštas.
Šie incidentai greičiausiai buvo susiję su Rusijos ir Ukrainos kare naudojamais dronais, kurie priartėjo prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrido. Kai kuriais atvejais dronai iš tiesų nebuvo įskridę į Latvijos oro erdvę, o perspėjimai buvo paskelbti kaip atsargumo priemonė.
NBS ragina gyventojus išlikti budrius, sekti oficialią informaciją ir laikytis per mobiliųjų telefonų perspėjimo sistemą siunčiamuose pranešimuose pateikiamų nurodymų.
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Chaosas Rusijos mieste: smogta raketų gamybai svarbiai gamyklai, vietiniai skundžiasi ir šildymo sutrikimais
Naktį į penktadienį Rusijos Tulos srities Jefremovo mieste esančioje sintetinio kaučiuko gamykloje, susijusioje su Rusijos raketų gamyba, ir šiluminėje elektrinėje nugriaudėjo sprogimai, rašo „The Kyiv Independent“, remdamasis vietos „Telegram“ kanalais.
Ukrainos generalinio štabo teigimu, Jefremovo sintetinio kaučiuko gamykla gamina medžiagas, naudojamas kietojo raketinio kuro gamyboje, be kita ko, ir raketoms „Iskander“.
Išanalizavęs vaizdo medžiagą, kanalas „ASTRA“ nustatė sprogimą sintetinio kaučiuko gamykloje. Jis taip pat užfiksavo sprogimą Jefremovo šiluminėje elektrinėje, kuri tiekia šilumą bei elektrą miestui ir vietos pramonės objektams, įskaitant kaučiuko gamyklą.
Vietos gyventojai pranešė apie po sprogimų sutrikusį šildymo tiekimą.
Tulos srities gubernatorius Dmitrijus Miliajevas platformoje „Telegram“ nurodė, kad Rusijos oro gynyba virš regiono numušė keturis ukrainiečių dronus, ir pridūrė, jog naujų dronų atakų grėsmė išlieka.
„Aukų nėra. Pirminiais duomenimis, infrastruktūros apgadinimų neužfiksuota“, – sakė D. Miliajevas.