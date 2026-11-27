O jei žiema bus šalta, pirmąjį 2027-ųjų pusmetį gyventojams teks kęsti ir brangias dujas, ir brangią elektros energiją, ir brangų šildymą.
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Neramumai aplink Hormūzo sąsiaurį tęsiasi. Prieš Irano remiamus hučius Jemene Saudo Arabijos karinė operacija ir patyrė nesėkmę, nes Saudo Arabijos sąjungininkai pasitraukė iš Bab el Mandebo sąsiaurio.
Atakos Rusijoje kaitina degalų kainas
Tad hučiai toliau džiūgauja perėmę dalies teritorijų greta Raudonosios jūros kontrolę. Problemos prie Bab el Mandebo sąsiaurio, bėdos ir prie greta esančio kito – Hormūzo sąsiaurio. Kuo daugiau neramumų šiame regione, tuo energetinių išteklių kainos didesnės.
Dėl Irano ir Amerikos konflikto Persijos įlankos regione iki šiol neveikia arba kukliai dirba apie 30 energetikos objektų.
Irano atakuota didžiausia pasaulyje naftos perdirbimo gamykla Saudo Arabijoje jau veikia, bet ne visu pajėgumu. Silpnai veikia ir 19 kartų atakuotas kitas kuro tiekėjas – Jungtinių Arabų Emyratų Fudžeiros uostas.
Pasaulinę dujų rinką smukdo ir paties Irano po amerikiečių atakų nedirbanti dujų infrastruktūra. Po smūgių stringa ir Irano naftos terminalas Chargo saloje. Energetikos kainas pasaulyje pučia ir minėti hučių išpuoliai gretimame Bab el Mandebo sąsiauryje.
Net jei Hormūzo sąsiaurį apglėbęs karas tuoj pat baigtųsi, suremontuoti sugadintą infrastruktūrą užtruktų nuo kelių mėnesių iki kelerių metų.
„Tokie dalykai nėra greitai sutvarkomi ir atstatomi, dyzelino kaina – taip pat. Ji, matyt, kitais metais labai vargiai gali grįžti į prieškarinį lygį“, – sakė SEB ekonomistas Tadas Povilauskas.
Vidutinė dyzelino kaina Lietuvoje šiek tiek sumažėjo, bet išlieka aukšta – maždaug ties 2 eurų 20 centų riba.
Dyzelino kainą pasaulyje kaitina ir ukrainiečių dronų sunaikinta Rusijos naftos perdirbimo bei transportavimo infrastruktūra. Ukrainiečiams lapkritį atnaujinus smūgius dronais, dabar sutrikdyta apie 40 proc. visų Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų.
Tai sudaro maždaug 2 proc. pasaulinės naftos perdirbimo rinkos. Visiškai sustojusios arba kritiškai pažeistos yra gamyklos Volgograde, Baškortostane, Tatarstane ir dar trys naftos perdirbimo gamyklos Maskvos regione.
Dar keturios naftos perdirbimo gamyklos jau veikia, bet vis dar ne visa jėga. Ukraina atakuoja ne tik rusų naftos perdirbimo gamyklas, bet ir Rusijos eksporto uostus. Naujausiais duomenimis, dėl atakų iki šiol paralyžiuoti penki rusų Juodosios ir Azovo jūrų uostai.
„Dalis infrastruktūros yra pažeista – tiek kalbant apie dalies Persijos įlankos šalių naftos perdirbimo įmonių infrastruktūrą, tiek, aišku, apie Rusijos“, – sakė T. Povilauskas.
„Dyzelino ekosistema nukenčia. Tai priklausys ir nuo to, kaip keisis paklausos tendencijos, (...) dyzelino kainos, matyt, išliks aukštesnės“, – tikino „Artea“ ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Kokia bus žiema, tokios ir sąskaitos už dujas bei elektrą
Dujų rinkai bene reikšmingiausia žala padaryta dėl Katare uždaryto didžiausio pasaulyje suskystintųjų gamtinių dujų eksporto komplekso. Dujų kainą kaitina ir faktas, kad Europos Sąjungos dujų saugyklos jau per menkai užpildytos.
„Ypač elektros kaina yra susieta su gamtinių dujų kaina. Visi žinome tą istoriją ir visi matome, kad gamtinių dujų atsargos yra istoriškai žemos“, – sakė T. Povilauskas.
Lietuviai brangių dujų efektą jaus kitų metų pirmąjį pusmetį.
„Jeigu būtų netikėta šalčio banga ir užsitęstų šalčiai sausį, vasarį ar kovą – visko gali būti, situacija gali tapti pakankamai sudėtinga“, – tikino T. Povilauskas.
„Ši žiema bus gan sudėtinga. Visi mes čia meldžiamės, kad ji būtų šilta, nes nuo to daug kas priklauso. Kaštai tikrai bus nemaži. Šildymas bus nepigus, ypač tiems, kas naudoja dujas“, – kalbėjo Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius.
„Jeigu bus nuosaiki ir švelni žiema, natūralu, kad energetinės krizės masto pavyks išvengti, nepaisant aukštų dujų kainų“, – sakė „Artea“ ekonomistė I. Genytė-Pikčienė.
Kils ir elektros, dujų bei maisto kainos
Nafta ir dujos kitąmet tikriausiai bus pigesnės nei šiuo metu, bet krizės efektai neišblės greitai. Iš esmės jau beveik akivaizdu, kad kainos didės. Apie tai kalba ir Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT): visuomeninė elektros kaina gali siekti iki 29,5 cento už kilovatvalandę, o gamtinių dujų kainos šuolis – 40 proc.
„Pridėjus prie to paties kapitalo kaštus, kurie brangsta toliau, o ypač gruodį dar pabrangs dėl EURIBOR kilimo, atlyginimų augimas irgi neprisideda prie kainų mažėjimo, na, ir mokestinė aplinka, apie kurią mes kalbame“, – sakė V. Janulevičius.
Pabrangusi energetika dar nespėjo įsukti kitų kainų – prekių ir paslaugų – karuselės. Jau ir Europos Komisija didina infliacijos prognozę Lietuvai – esą kitąmet kainų augimas turėtų būti spartesnis, nei Komisija manė anksčiau.
„Negalime atmesti tų scenarijų, kad energetikos krizės padariniai paveiks vis platesnį infliacijos vartotojų krepšelio kategorijų ratą. Čia ne kartą kalbėta apie maisto prekių kategoriją“, – sakė I. Genytė-Pikčienė.
Lietuvos bankas prognozuoja, kad kitąmet prekių ir paslaugų infliacija viršys 3 proc.
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