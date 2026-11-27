D. Trumpas pakvietė V. Putiną dalyvauti G20 susitikime dar rugsėjį, tačiau likus mažiau nei mėnesiui iki gruodžio viduryje prasidėsiančio renginio atsakymo vis dar negavo.
„Nežinau, bet jei jis norėtų atvykti, tikrai galėtų“, – savo Mar-a-Lago rezidencijoje Floridoje žurnalistams sakė D. Trumpas, paklaustas, ar Rusijos prezidentas dalyvaus susitikime.
D. Trumpas ir V. Putinas pastarąjį kartą susitiko šį mėnesį Kinijoje vykusiame APEC viršūnių susitikime, tačiau apie tolesnius jų susitikimus nepranešta.
Nuo 2022 m. pradžioje Rusijos pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą V. Putinas tarptautinėje arenoje tapo izoliuotu lyderiu, o tradicinės Vašingtono sąjungininkės Europoje suabejojo, ar derėjo jį kviesti į G20 susitikimą.
Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas paragino pakviesti Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį, darant prielaidą, kad V. Putino dalyvavimas būtų susijęs su karo baigties aptarimu.
Jungtinėms Valstijoms kol kas nepavyko pasiekti susitarimo dėl Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo. D. Trumpas tvirtina dirbantis su abiem pusėmis, kad sustabdytų kovas.
Gruodžio 10 d., likus kelioms dienoms iki G20 viršūnių susitikimo Majamyje pradžios, V. Putinas surengs tradicinę metų pabaigos spaudos konferenciją. Jos metu jis gali paskelbti, ar dalyvaus susitikime.
Kartu tikimasi, kad G20 viršūnių susitikime dalyvaus Kinijos prezidentas Xi Jinpingas. Jei jis atvyks, tai bus jau ketvirtasis D. Trumpo ir Xi susitikimas šiais metais.
D. Trumpas taip pat pareiškė, kad jo nejaudina pranešimai apie Kinijos dalijimąsi žvalgybine informacija su Iranu, šiam kariaujant su Jungtinėmis Valstijomis.
„Manau, kad jie su Iranu bendradarbiauja labai nedaug, – sakė D. Trumpas. – Jie galėtų įsitraukti, bet man įsitraukimas reikštų šaudymą.“
Jis netrukus pridūrė: „Beje, mes darome tą patį... Galbūt mes šnipinėjame geriau nei jie.“
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