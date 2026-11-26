D. Trumpas ne kartą mėgino pakirsti pasitikėjimą ekonominiais duomenimis, kurie neatitinka jo teiginių apie istorinį ekonomikos pakilimą, tokiais savo veiksmais keldamas grėsmę duomenų, reikalingų verslui, finansų rinkoms ir vartotojams priimant investicinius sprendimus, patikimumui.
Naujausias jo nepasitenkinimas susijęs su trečiadienį Prekybos departamento paskelbtais duomenimis, pagal kuriuos trečiojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto (BVP) metinis augimas patikslintas iki 4,3 proc., palyginti su anksčiau skelbtu 3,4 proc. įverčiu.
Šio departamento Ekonominės analizės biuras reguliariai atnaujina ekonominius duomenis, siekdamas padidinti jų tikslumą. BVP rodikliai, mėnesinės darbo rinkos ataskaitos ir kiti duomenys nuolat tikslinami. Šie atnaujinimai atliekami pagal iš anksto nustatytą tvarkaraštį, neatsižvelgiant į politinių įvykių kalendorių.
Tačiau prezidentas socialiniuose tinkluose pareiškė, kad tai buvo „didžiulė ir tyčinė klaida“, ir susiejo ją su prastais Respublikonų partijos rezultatais lapkričio 3 d. vykusiuose kadencijos vidurio rinkimuose, po kurių demokratai perėmė abiejų Kongreso rūmų kontrolę.
„Ką tik paaiškėjo, kad TIKRIEJI ekonomikos duomenys, paskelbti prieš rinkimus, buvo MELAS, o vakar šiuos duomenis skelbiančios valstybinės agentūros darbuotojai juos patikslino, – rašė D. Trumpas. – Kodėl teisingi duomenys nebuvo paskelbti prieš rinkimus? Reikalauju nedelsiant ištirti šią situaciją.“
Prekybos departamentas į prašymą pakomentuoti šią situaciją kol kas neatsakė. Ketvirtadienį dauguma valstybės institucijų nedirba, nes tą dieną švenčiama Padėkos diena.
Trumpas abejoja jam nepalankių ekonominių duomenų patikimumu
Tai dar vienas atvejis, kai D. Trumpas abejoja jam nepalankių ekonominių duomenų patikimumu, nepateikdamas įrodymų, kad jų tikslinimą lemia politiniai motyvai.
2025 m. rugpjūtį, po to, kai buvo paskelbta itin prasta darbo rinkos ataskaita, D. Trumpas atleido Darbo statistikos biuro vadovą. Joje nurodyta, kad 2025 m. liepą sukurta tik 73 tūkst. darbo vietų, o gegužę ir birželį jų buvo sukurta 258 tūkst. mažiau, nei skelbta anksčiau.
D. Trumpas tą darbo rinkos ataskaitą pavadino „netikra“ ir „suklastota“.
D. Trumpas teigia nusipelnęs nuopelnų už spartesnį ekonomikos augimą, tačiau rinkėjai nepritaria prezidento įsitikinimui, kad ekonominė padėtis yra gera. Remiantis naujienų agentūros AP atlikta išsamia rinkėjų apklausa, per kadencijos vidurio rinkimus 76 proc. respondentų ekonominę padėtį apibūdino kaip „ne itin gerą“ arba „prastą“. Maždaug du trečdaliai rinkėjų teigė, kad infliaciją paskatino paties D. Trumpo politika.
Savo įraše socialiniuose tinkluose prezidentas nepaminėjo, kad ta pati federalinė agentūra trečiadienį taip pat pranešė apie spartėjančią infliaciją: metinis asmeninio vartojimo išlaidų kainų indeksas spalį padidėjo iki 3,8 proc.
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