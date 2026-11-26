Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Iki Kalėdų likus mėnesiui – Vokietijos Dortmunde įsižiebė net 45 metrų aukščio žaliaskarė. O miestas išdidžiai skelbia, kad tai aukščiausia tokia Kalėdų eglė visame pasaulyje. Ir nors pasaulyje būta ir gerokai aukštesnių – visiškai natūralių ar dirbtinių kalėdinių eglių – ši ypatinga tuo, kad ji visa sukonstruota iš 1 tūkst. 200 tikrų eglučių. Kaip ten bebūtų – girtis ir džiaugtis niekas nedraudžia. O ir žmonės, panašu, švenčių išsiilgę.
„Na, mums Kalėdos jau tęsiasi kurį laiką. Kas anksčiau pasipuošia, tas ilgiau džiaugiasi. O eglė yra viso to dalis“, – minėjo šventės dalyvė Alex Kalde.
Gyventojus pasiekė kalėdinė nuotaika
„Kalėdų eglės įžiebimas jau pamažu pradeda Kalėdų laikotarpį. Tad pamažu džiaugsimės. Ir oras tinkamas, todėl ir karštas vynas skanus“, – sakė šventės dalyvė Beate Helpenstein.
Dortmundo Kalėdų eglės viršūnę puošia 4 m aukščio angelas ir kone 140 tūkst. lempelių. Visa konstrukcija sveria apie 40 tonų.
„Jau ragavome blynelių ir karšto vyno. O dabar Kalėdų turguje apsiperkame namiškiams. Nes tokių dalykų nėra Kanadoje, ten nėra tokio Kalėdų turgaus“, – pasakojo turistė iš Kanados Maddalena.
O Berlynas miesto eglę oficialiai įžiebė dar lapkričio pirmoje pusėje. Tačiau dabar duris atveria ir didieji Berlyno kalėdiniai turgeliai.
„Tiesą sakant, net be Kalėdų turgelio ši vieta yra viena gražiausių Berlyne. O su Kalėdų turgeliu – ypatingai. O dar ir sninga“, – šypsojosi šventės dalyvė Gudrud Ebert.
JAV ruošiasi Padėkos dienai
O už Atlanto neoficialią kalėdinio laikotarpio pradžią žymi kalakutų balbatavimas ir Padėkos diena. Prieš ją į Vašingtoną atvyko du svarbiausi šiemet Amerikoje kalakutai.
„Prezidentas D. Trumpas, tikėsimės, suteiks jiems prezidentinę malonę“, – kalbėjo Nacionalinės kalakutų federacijos pirmininkė Christy Puffenbarger.
D. Trumpo malonės laukiančius kalakutus Baltieji rūmai pavadino „Laisve“ ir „Plunksnomis“. O internautai siūlė ir tokius variantus kaip „Jeffrey“ ir „Epsteinas“ arba „Marco“ ir „JD“, pašiepdami D. Trumpo aplinką ir su juo susijusius skandalus.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.