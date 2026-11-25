Bendrovė pareiškė imsianti teisinių veiksmų.
Pasaulyje pirmaujanti telekomunikacijų įrangos gamintoja „Huawei“ tapo prezidento Donaldo Trumpo administracijos taikiniu, šiai pareiškus, kad kyla šnipinėjimo Kinijos vyriausybės naudai grėsmė.
Jungtinės Valstijos anksčiau paragino kitas šalis nenaudoti „Huawei“ infrastruktūros diegiant naujus 5G mobiliojo ryšio tinklus.
Prisiekusiųjų verdiktas ir „Huawei“ atsakas
Verdiktas paskelbtas po tris mėnesius trukusio teismo proceso Niujorko federaliniame teisme, nurodė JAV teisingumo departamentas. Prisiekusieji pripažino „Huawei“ kalta dėl 10 iš 12 jai pateiktų kaltinimų, įskaitant bankinį sukčiavimą, sąmokslą vogti komercines paslaptis ir sąmokslą apgauti Jungtines Valstijas.
„Nė vienas asmuo ar bendrovė nėra aukščiau įstatymo, – pareiškime sakė JAV generalinis prokuroras Toddas Blanche’as. – Ištisus dešimtmečius „Huawei“ ir trys jos dukterinės įmonės savo veiklą Jungtinėse Valstijose vykdė remdamosi melu ir vagystėmis.“
Vis dėlto prisiekusieji išteisino bendrovę dėl kaltinimų sąmokslu vykdyti reketą ir trukdymu teisingumui. „Huawei“ savo pareiškime nurodė tokį sprendimą „sveikinanti“ ir pridūrė, jog tai „patvirtina, kad šie kaltinimai neturi faktinio pagrindo, ir pateisina mūsų nuoseklią poziciją per pastaruosius aštuonerius metus“.
„Manome, kad likę vyriausybės kaltinimai lygiai taip pat neturi teisinio ar faktinio pagrindo... Nuodugniai išnagrinėsime atitinkamus nuosprendžius ir imsimės visų būtinų teisinių veiksmų, kad apgintume savo teises bei interesus“, – teigiama pareiškime.
Veikla Irane ir kaltinimai dėl konkurentų informacijos
Kaltinimai iš dalies buvo susiję su „Huawei“ verslo sandoriais su Irano vyriausybe.
Pasak Teisingumo departamento, „Huawei“ ne kartą melavo apie savo verslo pobūdį Irane ir klaidino bankus, žurnalistus bei JAV vyriausybę teigdama, kad nepadeda Irano vyriausybei, kariuomenei ar žvalgybos tarnyboms.
Departamento teigimu, bendrovė bankams melavo apie savo veiklą Irane, kad gautų milijardus JAV dolerių ir prieigą prie atsiskaitymo JAV doleriais paslaugų. Tai iš dalies padėjo jai įsitvirtinti pasaulinėje telekomunikacijų paslaugų rinkoje.
Įrangos gamintoja taip pat buvo apkaltinta bandymu verbuoti JAV telekomunikacijų bendrovių darbuotojus ir šio proceso metu iš jų gauti technologinės informacijos. Šie duomenys esą leido „Huawei“ sukurti į konkurentų gaminius panašių produktų, kuriuos ji vėliau pardavinėjo mažesnėmis kainomis, rašoma pirminiame kaltinamajame akte.
Prokurorai teigė, kad „Huawei“ netgi vykdė vidinę programą, kurioje siūlė premijas darbuotojams, gavusiems pramoninių paslapčių iš konkurentų.
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