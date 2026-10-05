„Huawei Watch 6“: daugiau laisvės be telefono ir aiškesnis žvilgsnis į savijautą

Naujasis „Huawei“ laikrodis išsiskiria ne tik sveikatos ir sporto funkcijomis. eSIM ryšys, bekontakčiai mokėjimai, išmanieji gestai ir saugumo funkcijos rodo, kad laikrodis vis labiau tampa savarankišku įrenginiu. Vis dėlto ant riešo jis išlieka stebėtinai lengvas ir savo išvaizda veikiau primena klasikinį nei sportinį aksesuarą.
Dizainas, pritaikytas skirtingiems riešams
Dalis išmaniųjų laikrodžių vis dar atrodo gremėzdiškai, ypač ant smulkesnio riešo. „Huawei“ šįkart siūlo pasirinkimą: įprastas „Huawei Watch 6“ gaminamas 42 ir 46 mm dydžių, o „Pro“ modelį galima rinktis 43 arba 46 mm.
Mažesnė versija sveria 38 gramus ir yra vos 10,2 mm storio – tai vienas lengviausių iki šiol sukurtų „Huawei Watch“ serijos modelių. Toks laikrodis netrukdo nei dirbant kompiuteriu, nei sportuojant ar miegant. Didesnė 46 mm versija turi nerūdijančiojo plieno korpusą, todėl ant riešo atrodo ryškiau ir solidžiau.
Patogumą papildo „EasyCross“ dirželis, kurio galas paslepiamas po pačiu dirželiu. Todėl jis nekliūva už drabužių ir padeda išlaikyti tvarkingą laikrodžio išvaizdą.
Norintiems prabangesnio dizaino gali rinktis „Huawei Watch 6 Pro“ seriją. 46 mm „Space Edition“ modelyje derinamas titano lydinio korpusas, juodos nanokeramikos rėmelis ir aukso spalvos detalės. 43 mm Pro versija yra pirmasis visiškai keramikinis „Huawei Watch“ serijos laikrodis, kurio karūnėlė yra padengtas 18 karatų auksu.
Visų modelių ekraną dengia sferinis safyro stiklas. Gamintojo teigimu, „Huawei Watch 6“ didžiausias ekrano ryškumas siekia 3000 nitų, o „Pro“ modelio – iki 3500 nitų. Todėl informaciją laikrodyje tikrai lengva pamatyti saulėtą dieną, vos žvilgtelėjus į riešą.
Ryte laikrodis pasako daugiau nei miego trukmę
„Huawei Watch 6“ serijoje daugiau dėmesio skiriama ne tik sveikatos duomenų rinkimui, bet ir jų pavertimui lengvai suprantamomis įžvalgomis. Ryte laikrodyje galima peržiūrėti praėjusios dienos aktyvumo ir nakties poilsio suvestinę bei fizinio pasirengimo įvertinimą. Jis apskaičiuojamas atsižvelgiant į miego kokybę, širdies ritmo kintamumą, pulsą, kvėpavimo dažnį, treniruočių krūvį ir kitus rodiklius. Taip lengviau suprasti, ar organizmas pasirengęs intensyvesnei dienai, ar jam reikėtų daugiau poilsio.
Palietus „X-TAP“ jutiklį galima susipažinti su sveikatos įžvalgų (angl. „health glance“) apžvalga. Maždaug per 60 sekundžių laikrodis įvertina iki 11 sveikatos rodiklių ir pateikia juos vienoje suvestinėje. Tarp jų – pulsas, deguonies kiekis kraujyje, EKG, širdies ritmo kintamumas, streso lygis ir net kūno temperatūra.
Sveikesni įpročiai prasideda nuo mažų priminimų
Kartais didžiausia problema nėra žinių trūkumas. Puikiai suprantame, kad reikėtų daugiau judėti, reguliariai gerti vandenį ir anksčiau eiti miegoti, tačiau įtemptą dieną šie planai lengvai pasimiršta.
Atnaujinta sveikos gyvensenos (angl. „healthy living“) funkcija apima keturias kasdienių įpročių sritis: miegą, fizinį aktyvumą, emocinę savijautą ir mitybą. Šiuo laikrodžiu kiekvienas gali sekti suvartojamą maistą, kalorijas ir išgeriamo vandens kiekį, nusistatyti judėjimo ar miego tikslus bei atlikti kvėpavimo pratimus.
Nors tai nėra funkcija, kuri per vieną dieną pakeis gyvenimo būdą. Jos nauda atsiskleidžia palaipsniui: kai laikrodis vidury darbo dienos primena atsistoti ar atlikti kvėpavimo pratimus, vakare parodo, kad iki aktyvumo tikslo liko trumpas pasivaikščiojimas, o ryte leidžia palyginti, kaip savijautą paveikė ankstesnis miegas.
Nauji gestai – daugiau galimybių neliečiant ekrano
Viena ryškiausių „Huawei Watch 6“ serijos ypatybių – išmanieji gestai, leidžiantys atlikti dažniausius veiksmus neliečiant ekrano. Dukart suglaudus pirštus galima atsiliepti į skambutį, atidėti žadintuvą arba nuotoliniu būdu paleisti telefono kameros užraktą. Tai ypač patogu, kai kita ranka užimta, pavyzdžiui, gaminant maistą, nešant pirkinius ar fotografuojantis kartu su draugais.
Serijoje pristatomas ir naujas riešo pasukimo gestas. Greitai pasukus riešą 90 laipsnių kampu į išorę ir grąžinus jį atgal, galima nutildyti įeinantį skambutį, išjungti žadintuvą arba grįžti į pradinį laikrodžio ekraną.
Daugiau savarankiškumo laikrodžiui suteikia eSIM ryšys ir Lietuvoje veikiantys „Curve Pay“ bekontakčiai mokėjimai. Jie leidžia palaikyti ryšį ir atsiskaityti net tada, kai telefonas lieka namuose ar sporto salės spintelėje. Tiesa, eSIM reikalingas suderinamas mobiliojo ryšio operatoriaus planas, o „Curve Pay“ – programėlė ir palaikoma mokėjimo kortelė.
Daugiau ramybės vaikštant ar sportuojant vienam
Saugos patikros (angl. „safety check“) funkcija skirta situacijoms, kai vakare tenka grįžti namo vienam, bėgioti nuošalesniu maršrutu ar leistis į žygį. Su šiuo laikrodžiu galite pasirinkti artimuosius, kurie matys jūsų buvimo vietą, aktyvumo būseną, laikrodžio baterijos lygį, ryšio būklę ir kitą bendrinamą informaciją.
Jei laikrodis užfiksuoja neįprastai ilgą neaktyvumą, jis gali apie tai įspėti pasirinktą kontaktą. Ši funkcija nepakeičia profesionalios pagalbos ar specialios saugumo įrangos, tačiau artimiesiems gali suteikti daugiau ramybės, o jums – papildomą saugumo jausmą.
Nuo ramaus pasivaikščiojimo iki ekspedicijos
„Huawei Watch 6“ serija palaiko daugiau nei 100 sporto režimų, iš kurių 20 skirti išsamesniam profesionalių treniruočių stebėjimui. Kasdieniam naudojimui tai gali būti tiesiog ėjimas, bėgimas, plaukimas ar jėgos treniruotė, o daugiau duomenų norintys sporto mėgėjai ras pažangesnius dviračių, slidinėjimo, golfo ir bėgimo bekele režimus.
Važiuojant dviračiu laikrodis gali rodyti maršrutą, nuolydį ir įkalnių informaciją, o slidininkams siūlomi vidaus bei lauko treniruočių režimai ir daugiau kaip 3000 slidinėjimo kurortų žemėlapių. Po treniruotės aktyvumo duomenys susiejami su organizmo pasirengimo ir atsistatymo rodikliais, todėl galima vertinti ne tik tai, kiek kilometrų įveikta, bet ir tai, kaip kūnas reagavo į krūvį.
„Huawei Watch 6 Pro“ papildomai turi ekpedicijos režimą (angl. „outdoor expedition“). Ji sleidžia importuoti maršrutus, naudotis spalvotais žemėlapiais neprisijungus prie interneto, sekti aukštį ir kryptį bei rasti kelią atgal. Tokios galimybės labiausiai atsiskleidžia ilgesniame žygyje ar kelionėje, kai laikrodis ne tik fiksuoja treniruotę, bet ir tampa navigacijos įrankiu.
Baterija leidžia rečiau galvoti apie įkroviklį
Daug išmaniųjų funkcijų neteiktų džiaugsmo, jei laikrodį reikėtų krauti kiekvieną vakarą. Gamintojo pateikiami skaičiai priklauso nuo naudojimo intensyvumo: 42 mm modelis gali veikti maždaug nuo 3 iki 7 dienų, o 46 mm – nuo 4,5 iki 11 dienų.
Svarbu suprasti, kad naudojant eSIM, nuolat įjungtą ekraną, GPS ir dažnai atliekant sveikatos matavimus, baterija natūraliai išseks greičiau. Vis dėlto net ir intensyvesnio naudojimo scenarijuje laikrodis neturėtų tapti dar vienu įrenginiu, kurį būtina prijungti prie elektros lizdo kiekvieną vakarą.
Skubant praverčia ir greitasis įkrovimas – gamintojas nurodo, kad maždaug 15 minučių gali pakakti visai dienai. Tai patogu prisiminus išsikrovusį laikrodį tik ruošiantis išeiti į darbą ar treniruotę. Juolab laikrodis suderinamas tiek su „Android“, tiek ir su „iOs“ operacinėmis sistemomis.