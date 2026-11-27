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D. Trumpo žentas atvirai stoja Kremliaus pusėn, kai pasitvirtino gandai, jog Maskvoje pasiuntiniai derasi ne tik dėl taikos – amerikiečių įmonė perka Rusijos naftos milžinės „Lukoil“ užsienio turtą, o už jį atsiskaitys Amerikoje įšaldytais Rusijos aktyvais.
Pagyrimai Putinui: „Politikos didmeistris, istorinė asmenybė“
Lankstymasis, lipšni šypsena ir negirdėti komplimentai V. Putinui skambėjo 2026 m. spalį susitikime su D. Trumpo pasiuntiniu Steve’u Witkoffu.
„Jūs, pone, taip pat esate humanitaras, ir aš sveikinu, giriu ir dėkoju už tai dar kartą“, – sakė S. Witkoffas.
Kol rusų balistinės raketos daužosi į prekybos centrą Kyjive, D. Trumpo žentas J. Kushneris V. Putiną pamalonina dar labiau.
„Jis neabejotinai yra politikos didmeistris, istorinė asmenybė“, – sakė J. Kushneris.
Liaupses V. Putinui, kuriam ranką spaudė ne kartą, J. Kushneris žeria interviu leidiniui „Politico“. Čia pat priduria, kad vargu ar pavyks perkalbėti V. Putiną dėl Ukrainos Donbaso, o štai Europa esą pratusi prie teritorijos pokyčių ir turėtų būti lankstesnė.
„Galų gale dauguma sienų Europoje laikui bėgant keitėsi – dėl karų, taikos susitarimų ar kompromisų. Manau, turėsime sutarti, kur nubrėžti tą ribą. Čia kalbama ne apie teisingumą ar tai, kas teisus, o apie tai, kaip sustabdyti žudynes ir užtikrinti žmonėms geresnį gyvenimą ateityje“, – sakė J. Kushneris.
Pasak agentūros „Reuters“, per vizitą Maskvoje rugsėjį D. Trumpo pasiuntiniai su rusais sukirto rankomis dėl „Lukoil“ tarptautinio turto pardavimo. Po kelis mėnesius sklandžiusių gandų amerikiečių konsorciumas „Eldridge“ patvirtina, kad sandoris įvyko, o atsiskaityti žadama Amerikoje įšaldytais Rusijos vertybiniais popieriais.
Jokių priekaištų Rusijai neturi, kaltina Europą
Floridoje su D. Trumpu susitikęs NATO generalinis sekretorius užtikrina, esą amerikiečiai niekam nenuolaidžiauja.
„Prezidentas visada sakė: taika per jėgą, ne per nuolaidžiavimą. (...) Privalome užtikrinti, kad Ukraina turėtų viską, ko reikia tęsti kovai, būtų sėkminga ir toliau spaustų rusus. Dar kartą: taika per jėgą“, – sakė NATO generalinis sekretorius Markas Rutte.
Už paramą Ukrainai, apie kurią kalba M. Rutte, NATO narėse Rusijos dronai ir raketos krenta vis dažniau, tačiau J. Kushneris agresorei priekaištų dėl to neturi. Atvirkščiai – Europą kaltina finansuojant karą.
„Šis karas vyksta Ukrainoje, bet iš esmės tai virto karu kitų rankomis, kuriame Europa finansuoja ir ginkluoja Ukrainą prieš Rusiją. Pakaktų nedidelio klaidingo veiksmo, kad viskas smarkiai paaštrėtų. Kol kas V. Putinas elgėsi santūriai. Jis sutiko nenaudoti branduolinių ginklų, o tai labai svarbu“, – sakė J. Kushneris.
Tuo metu Europos Vadovų Tarybos nariai Briuselyje pradeda derybas dėl Bendrijos biudžeto. Užvirė diskusijos ne tik dėl to, kam kokia biudžeto dalis bus atseikėta, bet ir ar reikia paramą Ukrainai įtraukti į biudžetą.
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