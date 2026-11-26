Naujienų portalas „Meduza“ praneša, kad jis tai pareiškė duodamas interviu Vokietijos žiniasklaidos bendrovės „Axel Springer“ vadovu Mathiasu Dopfneriu, skirtame šio tinklalaidei „MD Meets“.
„Prezidentas V. Putinas yra labai organizuotas žmogus. Žinote, žmonėms gali patikti tai, ką jis daro, arba nepatikti, tačiau jis neabejotinai yra politikos didmeistris“, – paklaustas, kaip vyksta jo susitikimai su V. Putinu, atsakė J. Kushneris.
„Jis – istorinė asmenybė“, – pridūrė Donaldo Trumpo žentas.
„Jis visada būna labai gerai pasirengęs. Jis labai dėmesingas. Mums kalbantis jis daug užsirašinėja“, – tęsė jis.
„Akivaizdu, kad jis labai gerai išmano aptariamus klausimus ir turi tvirtą poziciją dėl jų. Tačiau Steve'o [Witkoffo] ir mano vertinimu, jis nori ne tik taikos – jis taip pat siekia pakeisti santykius su Amerika ir pabandyti rasti galimybę pradėti viską iš naujo“, – pasakojo JAV pasiuntinys.
Kushnerio kolega taikos derybose su Rusija Putiną pavadino „humanistu“
J. Kushneris taip pat sakė, kad V. Putinas pažadėjo JAV derybininkams nenaudoti branduolinių ginklų kare prieš Ukrainą.
„Kol kas V. Putinas elgiasi santūriai. Jis sutiko nenaudoti branduolinių ginklų – tai, be abejo, labai svarbu, ir patikino mus, kad neketina to daryti“, – teigė jis.
Dar prieš mėnesį Steve'as Witkoffas – kitas specialusis D. Trumpo pasiuntinys ir J. Kushnerio kolega taikos derybose su Rusija – V. Putiną pavadino „humanistu“.
Tokį pareiškimą jis išsakė dėkodamas V. Putinui už Stepheno Hubbardo – JAV piliečio, Rusijoje nuteisto už tai, kad neva buvo samdomu kariu – paleidimą.
S. Witkoffo pareiškimai sulaukė kritikos, taip pat ir iš kolegų respublikonų.
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