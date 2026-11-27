Plačiau apie tai – TV3 Žiniose.
Genovaitė sako nė neįtarusi, kad dar visai nevėlų vakarą kone už jos durų vyko jaunuolių grumtynės.
„Mačiau, jauni bernai kažkokie išlėkė ir vėl aš savo serialus žiūrėjau“, – pasakoja Genovaitė.
„Mačiau, kad mušasi, spardosi, kad griūna visi“, – priduria kita kaimynė.
Sužalojo du nepilnamečius
Areštinėje atsidūrusio 16-mečio močiutė sako nežinanti, kas nutiko, ir kad būtent jos anūkas švaistėsi peiliu.
„Gyventojas mums pranešė, kad pastebėjo susistumdymą, kad galimai yra sužalotas žmogus ir kad šalinasi iš įvykio vietos“, – pasakoja Panevėžio policijos atstovė Odeta Jukniūtė.
Pareigūnai už kelių kilometrų rado sprukusį jaunuolį. Greičiausiai jis sužalojo du – 16 ir 17 metų – nepilnamečius.
Vienas jų vykti į ligoninę atsisakė, medikai pjautinę žaizdą sutvarstė vietoje. Kitas nepilnametis nukentėjo labiau.
„Išvežtas į priėmimo skyrių, jam nugaros srityje, dešinėje pusėje, buvo durtinė žaizda“, – teigia Panevėžio greitosios pagalbos vadovė Rūta Ramoškienė.
Visi veikėjai žinomi dėl įvairių vagysčių
Paaiškėjo, kad peiliu švaistėsi girtas nepilnametis. Jis blaivosi areštinėje.
„Nustatytas neblaivumas – 0,58 promilės, ir šiuo metu yra sulaikytas. Visi trys nepilnamečiai policijai yra žinomi, žinomi dėl įvairių vagysčių“, – sako O. Jukniūtė.
Pasak pareigūnų, nepilnamečių nusikaltimai vis sunkėja. Gyventojai įsitikinę, kad nepilnamečiai taip elgiasi, nes jaučiasi nebaudžiami.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.