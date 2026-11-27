Savo administracijos įsikišimą siekiant išsaugoti į skandalą patekusio vadovo postą jis gyrė kaip „puikų dalyką“ visam pasauliui.
„Manau, kad su juo viskas visiškai gerai“, – žurnalistams savo „Mar-a-Lago“ rezidencijoje sakė D. Trumpas.
Naujienų agentūros AFP žurnalisto paklaustas, kuo remdamasis jis taip kalba, – mat Teisingumo departamentas nepatvirtino atlikęs išsamų tyrimą dėl J. Huango, – D. Trumpas nurodė, kad jo pozicija pagrįsta „turima informacija, o jos yra labai daug“.
Vienas pagrindinių dirbtinio intelekto (DI) revoliucijos veikėjų J. Huangas anksčiau šį mėnesį buvo priverstas atsistatydinti paaiškėjus, kad turėjo romaną su viena verslininke, kuri, kaip pranešama, susijusi su Kinijos žvalgyba ir kurios įmonė galėjo padėti Pekinui apeiti JAV eksporto kontrolę bei gauti pažangių lustų.
Po netikėto jo atsistatydinimo „Nvidia“ akcijų kaina staigiai krito, tačiau iš dalies atsigavo po netikėto valdybos sprendimo grąžinti jį į pareigas.
D. Trumpas atskleidė, kad jis ir kiti jo administracijos pareigūnai veikė užkulisiuose, siekdami, jog J. Huangas būtų sugrąžintas į postą, o toks vyriausybės įsikišimas į aukščiausio lygio įmonės sprendimų priėmimą yra itin neįprastas.
„Tiesiog pamaniau: mačiau, kas vyksta su įmone, kas vyksta su akcijomis, ir manau, kad jo sugrįžimas yra puikus dalykas“, – ketvirtadienį kalbėjo D. Trumpas.
„Taigi aš tikrai (...) manau, kad padariau puikų dalyką mūsų šaliai ir net visam pasauliui“, – apie pastangas paremti J. Huangą sakė D. Trumpas.
Paklaustas, ar kalbėjosi su J. Huangu po pranešimo apie jo sugrąžinimą į pareigas, D. Trumpas atsakė, kad ne, tačiau vėliau pridūrė: „Kai kalbėjausi su juo, jis buvo toks laimingas, kad grįžta. Jis tai vadina savo antrąja kadencija.“
Jis taip pat gyrė J. Huango žmoną, pavadindamas ją „fenomenalia“.
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