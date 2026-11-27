Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos nacionalinės gvardijos 1-asis korpusas „Azov“, paskelbęs ir šios operacijos vaizdo įrašą.
„Po to, kai Donecko srityje buvo sunaikintos jų degalų bazės ir logistikos infrastruktūra, okupantai turėjo padaryti išvadą, kad okupuotoje teritorijoje laikant degalus dažnai kyla gaisras. Tačiau, užuot tai padarę, jie mėgino išvengti neišvengiamų pasekmių naudodami maskuotę, elektroninės kovos priemones ir mobiliąsias ugnies grupes. Prisidengus traukiniu degalai buvo gabenami į miške esančią bazę ir transporto priemonėmis skirstomi daliniams“, – teigiama pranešime.
„Dinkite iš Ukrainos teritorijos!“
Per bendrą Ukrainos nacionalinės gvardijos 1-ojo korpuso „Azov“ padalinio „SxLüd“ ir 9-ojo armijos korpuso 59-osios specialiųjų operacijų brigados bataliono „Signum“ operaciją naftos bazė ir ją aptarnaujanti infrastruktūra buvo sunaikintos.
„Dabar Rusijos vadai turės sugalvoti, kaip savo vadovybei paaiškinti logistikos sutrikimus. Tačiau mūsų patarimas jiems toks: dinkite iš Ukrainos teritorijos!“ – pridūrė „Azov“.
Kaip pranešė „Ukrinform“, per pastarąją savaitę Ukrainos gynybos pajėgos smogė Rusijoje esantiems naftos objektams, gynybos pramonės įmonėms ir kariniams aerodromams.
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