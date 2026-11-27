Kroatijos pareigūnai narą V. Žuravliovą pagal Vokietijos išduotą Europos arešto orderį sulaikė rugpjūtį. Įtariama, kad jis yra susijęs 2022 m. rugsėjį įvykusiais sprogimais, apgadinusiais po Baltijos jūra nutiestus dujotiekius, kuriais Rusijos gamtinės dujos buvo tiekiamos į Vokietiją.
Vokietijos pareigūnai kaltina jį per slaptą operaciją, vykdytą iš išsinuomotos burinės jachtos, išplaukusios iš Rostoko uosto, padėjus pritvirtinti prie dujotiekių sprogmenis.
Ukrainietis buvo paprašęs politinio prieglobsčio Kroatijoje
Rugsėjo 18 d. Kroatijos teismas leido išduoti V. Žuravliovą Vokietijai. Tuo metu jis buvo paprašęs politinio prieglobsčio Kroatijoje.
V. Žuravliovui atstovaujanti advokatų kontora pranešė, kad Kroatijos Aukštasis baudžiamasis teismas patenkino jo advokatų lapkričio 23 d. pateiktą skundą, panaikino sprendimą dėl ekstradicijos ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo.
Apeliacinės instancijos teismas nusprendė, kad žemesnės instancijos teismo sprendimas buvo priimtas skubotai, ir nurodė jam paprašyti Vokietijos pareigūnų papildomai paaiškinti dviejų Europos arešto orderių, pateiktų kaltinimų ir baudžiamojo proceso apimties aplinkybes.
„V. Žuravliovo išdavimo Vokietijai klausimas lieka atviras“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Ukrainos teisės įmonė.
V. Žuravliovas pirmą kartą buvo sulaikytas Lenkijoje 2025 m. rugsėjį, tačiau Lenkijos teismas atsisakė jį išduoti Vokietijai ir po mėnesio paleido.
Lenkijos teismas argumentavo, kad „Nord Stream“ dujotiekių sabotažas galėtų būti laikomas pateisinamu veiksmu Ukrainai ginantis nuo Rusijos.
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