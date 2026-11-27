Europos Sąjungos šalių lyderiams derantis dėl naujo daugiamečio bendrijos biudžeto, iškalbingas siūlymas – nubraukti nuo gynybos programų apie 40 milijardų eurų. Anot gynybos ir kosmoso komisaro Andriaus Kubiliaus, ne visi Europoje dar suvokia, kad grėsmės iš Rusijos realios. Todėl Lietuvai ir kitoms kaimynėms pirmiausia reikia kliautis savo jėgomis. Ministras Robertas Kaunas pagaliau pasirašė sutartį dėl naujausio pirkinio Lietuvos kariams. Už daugiau nei milijardą eurų perkame šimtą pėstininkų kovos mašinų.
Estijos oro uoste – neįprasta keliautoja: vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo lapę, kuri vaikščioja oro uosto koridoriais, užšoka ant lagaminų konvejerio. Socialiniuose tinkluose išplitus tokiems vaizdams, žmonės ėmė dalintis juoką keliančiais įrašais ir spėlioja, ar lapė susiplanavo tolimą kelionę, ar tiesiog atėjo patikrinti oro uosto tvarką.
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