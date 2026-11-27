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Šakių plente, ties Virbališkių kaimu, stovėjo greitoji, o joje – medikų gaivintas vyras. Deja, jo gyvybės išgelbėti nepavyko. Išsivežti kūno atvyko laidojimo paslaugų įmonė. Kiek tolėliau matyti ir suknežintu priekiu „Mazda“. Šiurpi nelaimė pakaunėje nutiko sutemus, nereguliuojamoje ir neapšviestoje sankryžoje šalia degalinės.
Kūną rado netoliese ėjęs praeivis
66-erių pėsčiasis toje vietoje kirto kelią. Jis vilkėjo tamsius drabužius ir, pirminiais duomenimis, nesegėjo jokio šviesą atspindinčio daikto, tad pastebėti tokį žmogų tamsoje itin sudėtinga.
„Atėjau iš kaimelio, pamačiau, kad kruvinas žmogus guli... kruvinu veidu į žemę“, – pasakojo liudininkas.
Nelaimėlį parbloškė Šakių kryptimi važiavusi „Mazda“, kurią vairavo blaivus 44-erių vyras. Policija dėl įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Dar viena avarija – laimė, šį kartą be aukų – įvyko autostradoje netoli Babtų. Jos padarinius užfiksavo pro šalį važiavusių liudininkų vaizdo registratorius. Susidūrė lengvasis automobilis „VW Polo“ ir mikroautobusas – šis nuo smūgio apvirto ant šono, užtverdamas kone abi eismo juostas.
Atvykę ugniagesiai iš lengvojo automobilio išlaisvino 49-erių vairuotoją. Jis ir 58-erių keleivė išvežti į ligoninę, ten nuvežtas ir 35-erių mikroautobuso vairuotojas.
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