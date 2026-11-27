Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Atrodo lyg kadras iš 1990-ųjų, o iš tiesų tokį vaizdą sostinės gatvėse vilniečiai išvydo savaitgalį. Ūsorius praktiškai tapęs miesto simboliu – vilniečiams – tikra nostalgija. Tokie troleibusai miesto gatvėmis nebevažinėja jau kelis dešimtmečius, tačiau šį gražuolį darbuotojai prikėlė naujam gyvenimui.
Unikali patirtis vilniečiams – į sostinės gatves išriedėjo troleibusas, kuris gatvėmis važinėjo prieš 45 metus. Atkurtos net ir smulkios detalės, tokios kaip komposteris.
„Vilniaus viešojo transporto“ darbuotojai šią „Škodą“ atkūrė nuo karkaso. Vėliau darbuotojai sumontavo autentiškas detales ir viską atnaujino.
„Asmeniškai man buvo didelė nuostaba rasti šitame troleibuse autentišką audio magnetofoną, kuriame yra juosta, iš kurios buvo skelbiamos stotelės“, – sakė remonto dirbtuvių vadovas Martynas Pletkus.
Senasis troleibusas riedėjo 4-uoju maršrutu
Naujų ir modernių troleibusų istorinė „Škoda“ nepakeis, tačiau tai buvo kaip šventinė pramoga smalsuoliams. Viena tokių progų – buvo sekmadienį – Vilniaus troleibusams sukako 70 metų.
„Ilgamečiai darbuotojai pilnai restauravo, kad būtų galima švenčių įvairiomis progomis ir dažniau išleisti šią „Škodą“ senovinę į miestų gatves“, – aiškino „Vilniaus viešojo transporto“ direktorius Ignas Degutis.
„Turime visiškai naujas duris, techniškai tvarkingą troleibusą, visi agregatai perrinkti. Praėjęs technikinę apžiūrą“, – pridūrė M. Pletkus.
O vilniečiai tokius troleibusus prisimena su šypsena, pasakoja, kaip dėl nuolat perkaistančių troleibusų šildytuvų keleiviams nusvildavo batų padai.
„Jo, buvo su batais, toks įlenkimas atsirado, kai uždėjau batus.“
„Nu jie tokie savotiški, šilta labai. Esu griuvęs ten.“
„Mažai beprisimenu. Žinau, kad krato, purto, vienu žodžiu…“
Kaip anksčiau reikėjo vairuoti troleibusą?
Vilnietis Piotr pasakoja, kad pačiam teko tokį troleibusą vairuoti – prisimena tik neįprastą stabdžių mechanizmą.
„Rankinis, ne taip kad vieną… ir viskas. Reikia 10 kartų, ten trosas stovi. 10 kartų reikia patempti“, – minėjo vairuotojas Piotr.
O vienąkart pasivažinėti tokiu istoriniu troleibusu vilniečiai sako mielai sutiktų, tik sentimentų vedini. Bet šiuolaikinių troleibusų į tokias „Škodas“ keisti jokiu būdu nenorėtų.
„Būtų gera atrakcija. Šiaip tai malonu, aišku, būtų. Įdomu. – Nostalgija tokia? – Nu taip, savotiška nostalgija, teisingai sakote.“
„Jos savo atliko jau, jokios čia nostalgijos, kaip ir viskas, pažanga turi būti.“
„Vienas gali būti koks, bet, aišku, kad šitie nauji nepalyginamai geresni, negu buvo.“
Visgi neįprastas „aparatas“ gatvėse atkreipė ne tik vilniečių, o ir turistų dėmesį.
„Sulaukėme labai daug entuziastų, kurie stovi stotelėse miesto gatvėse, fotografuoja. Net ir iš užsienio, matėme, kaip atvažiuoja žmonės ir laukia šio troleibuso gatvėse, kad galėtų prisiminti, įsiamžinti“, – pasakojo I. Degutis.
Restauruotas 1981 metais pagamintas troleibusas „Škoda 9Tr“ į miesto gatves išriedėjo sekmadienį ir kursavo 4-uoju maršrutu: Antakalnis–Centras–Gerosios Vilties stotelė. Ir pažymėtas jis buvo autentiška 4-ojo troleibuso lentele.
Daugiau apie tai sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.