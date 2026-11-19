Vilniaus troleibusų 70-mečio proga VVT vilniečiams ir miesto svečiams dovanoja išskirtinę progą pasivažinėti legendiniu „Škoda 9Tr“ troleibusu
1981 m. pagamintą „Škodą“ naujam gyvenimui prikėlė ilgamečių VVT darbuotojų rankos. Troleibusas buvo visiškai išardytas ir restauruotas, išsaugant autentiškas detales, o kai kurias, šiandien jau nebegaminamas, specialistai savo rankomis atkūrė ar pagamino iš naujo.
Viduje keleivių lauks tikra kelionė laiku: originalus interjeras, senieji komposteriai ir kadaise troleibusuose skambėję stotelių pranešimai. Vieniems tai bus sugrįžimas į prisiminimus, kitiems – proga pirmą kartą patirti, kaip Vilniuje buvo keliaujama anuomet.
Lapkričio 22 d. retro troleibusas kursuos 4-uoju maršrutu nuo 9:13 iki 17.50 val.
Specialiai pažymėtus reisus rasite viešojo transporto tvarkaraščiuose svetainėje STOPS.lt.
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