„Žema kasdienė kaina yra mūsų verslo modelio pagrindas, todėl Juodoji savaitė mums – galimybė pirkėjams pasiūlyti dar daugiau progų sutaupyti. Norime, kad gerų pasiūlymų būtų galima rasti ne tik tarp didesnių pirkinių, bet ir kasdien pildant maisto produktų krepšelį“, – sako „Lidl Lietuva“ korporatyvinės komunikacijos vadovė Ovidija Ferencienė.
Juodoji savaitė – geras metas ne tik ieškoti pavienių pasiūlymų, bet ir apsipirkti ilgesniam laikui. Mažesnėmis kainomis galima papildyti namų atsargas dažniau naudojamais maisto produktais, pasirūpinti buities prekėmis ar iš anksto įsigyti tai, ko prireiks artėjant šventėms.
Mažesnės kainos – kasdieniams maisto produktams
Juodosios savaitės pasiūlymai prasideda nuo prekių, kurios dažniausiai atsiduria kasdieniame pirkinių krepšelyje. Pavyzdžiui, „Pilos“ UHT pieno litras kainuos tik 0,69 euro, o 200 gramų „Pilos“ sviesto pakuotė – 0,99 euro.
Pieno produktų lentynose su „Lidl Plus“ programėle „Pilos“ grietinėlės jogurtą bus galima įsigyti vos už 0,49 euro vietoje 0,69 euro, „Pilos“ jogurtą „Duo“ – už 0,59 euro vietoje 0,79 euro, o 12 mėnesių brandintas trupintas kietasis sūris kainuos 1,35 euro vietoje 1,69 euro.
Daugiau pasiūlymų – vaisiams ir daržovėms
Sutaupyti bus galima ir vaisių bei daržovių skyriuje. „Gala“ obuolių kilogramas kainuos 1,49 euro vietoje 1,99 euro, o vynuoginių pomidorų 500 gramų pakuotė – 1,79 euro vietoje 2,95 euro.
Papildomų pasiūlymų gaus „Lidl Plus“ programėlės naudotojai. Perkant po du vienetus, antrajam žaliajam avokadui bus taikoma net 68 proc., persimonui – 61 proc., o mangui – net 77 proc. nuolaida.
Nuo užkandžių iki savaitgalio skanėstų
Mažesnių kainų netrūks ir renkantis užkandžius ar saldumynus. „Alesto“ riešutų mišinys „Sport“ arba „Protein“ su „Lidl Plus“ programėle kainuos tik 1,49 euro vietoje 1,99 euro, o programėlės naudotojams, perkantiems du „Snickers“ batonėlius, antrajam bus taikoma net 50 proc. nuolaida.
Itališkas „Favorina“ panetonės pyragas su šokoladinio kremo įdaru su „Lidl Plus“ programėle kainuos tik 5,99 euro vietoje 6,99 euro, o įvairių skonių „Estrella“ bulvių traškučių pakuotė – 1,44 euro.
Tiems, kurie ieško greitai paruošiamų pietų ar vakarienės sprendimų, „Dr. Oetker“ pica kainuos vos 2,39 euro, „Culinea“ kalakutienos „Cordon Bleu“ – 3,99 euro vietoje 4,99 euro, o „Ben & Jerry’s“ ledai su „Lidl Plus“ programėle – 2,99 euro vietoje 3,99 euro.
Juodoji savaitė – ir buities prekėms
Maisto pasiūlymus papildys nuolaidos kasdienėms buities prekėms. Viena didžiausių bus taikoma „Finish Quantum Lemon All in 1“ indaplovių tabletėms – 100 vienetų pakuotė su „Lidl Plus“ programėle kainuos 14,99 euro vietoje 34,99 euro – tai net 57 proc. pigiau.
Su „Lidl Plus“ programėle perpus pigiau bus galima įsigyti ir „Ariel Color“ skalbimo miltelius – jų kaina sieks 16,49 euro vietoje 32,99 euro. „Silan“ skalbinių minkštiklis taip pat kainuos perpus mažiau – 5,49 euro vietoje 10,99 euro.
Nuolaidos ir didesniems pirkiniams
Per Juodąją savaitę mažesnių kainų bus galima rasti ne tik tarp maisto ir buities prekių. Dviejų skyrių „Silvercrest“ karšto oro gruzdintuvė su „Lidl Plus“ programėle kainuos 79 eurus vietoje 119,99 euro.
„Bosch“ akumuliatorinį dulkių siurblį bus galima įsigyti už 99 eurus vietoje 149 eurų, o belaidis „Parkside“ 20 V kampinis šlifuoklis su akumuliatoriumi ir krovikliu kainuos 39 eurus vietoje 59 eurų.
Papildomai lapkričio 23–29 d. pirkėjai, apsipirkę su „Lidl Plus“, galės sukti programėlės laimės ratą ir laimėti nuolaidą ne maisto prekėms – kiekvienas sukimas bus laimingas.
Juodosios savaitės pasiūlymai „Lidl“ parduotuvėse galios lapkričio 23–29 d., o daliai prekių gali būti taikomi trumpesni pasiūlymų laikotarpiai. Prekių kiekis ribotas.
Visus Juodosios savaitės pasiūlymus rasite 88 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Raseiniuose, Molėtuose, Jurbarke ir Garliavoje.
Straipsnį parengė: „LIDL“.