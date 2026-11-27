Tai per televiziją pareiškė Ukrainos karinio jūrų laivyno atstovas spaudai trečiojo rango kapitonas Dmytro Pletenčiukas.
„Žinoma, rusai gali mėginti kitais būdais aprūpinti savo kareivius ir pajėgas laikinai okupuotame Kryme. Laikui bėgant pamatysime. Bet kuriuo atveju jie nebegali visapusiškai naudotis net geležinkelio tiltu šiam tikslui. Sumažėjus krovinių srautui šiuo maršrutu, natūraliai didėja apkrova vadinamajam sausumos koridoriui, kuriame jie susiduria su panašiomis problemomis. Ten logistikos problemų kyla ne tik dėl apšaudymų, bet ir dėl smūgių svarbiausioms maršruto vietoms“, – sakė D. Pletenčiukas.
Jo manymu, negalima atmesti galimybės, kad rusai, kaip ir šią vasarą, mėgins dalį krovinių mažesniais laivais gabenti tiesiai į Krymą, tačiau Ukraina stebi padėtį.
Rusijos pajėgos negali Kerčės tilto geležinkeliu vežti šarvuotosios technikos
D. Pletenčiukas taip pat pakomentavo galimybę blokuoti Rusijos laivybą tarp Azovo ir Juodosios jūrų. Tai sukeltų priešui rimtų problemų.
„Žinoma, jei Kerčės-Jenikalės kanalas būtų užblokuotas, nebebūtų galima naudotis Azovo jūros ir Volgos uostais. Tai būtų neįmanoma net vežant krovinius į kitus uostus tolesniam eksportui, pavyzdžiui, į Novorosijską. Kaip matote, priešas mėgina nukreipti šiuos krovinių srautus į šiaurę – Baltijos ir Šiaurės jūrų link – ir taip kompensuoti prarastus eksporto pajėgumus Azovo ir Juodosios jūrų regione. Tai faktas. Tačiau kai kurių rūšių produkcijos srautus nukreipti kitur bus gana sunku“, – pabrėžė jis.
D. Pletenčiuko teigimu, daug naftos perdirbimo gamyklų naudojosi Volga savo produkcijai eksportuoti į užsienį. Šiuo metu mažėja tiek gamybos apimtys, tiek tiekimo grandinių mastas.
„Šiame vandens kelyje tiekimo ir pardavimo grandinės dabar yra sutrikdytos“, – patikino D. Pletenčiukas.
Atstovas spaudai taip pat patvirtino, kad Rusijos pajėgos negali Kerčės tilto geležinkeliu vežti šarvuotosios technikos, degalų ir tepalų.
Dėl apgadintų tiltų laikinai okupuotose Chersono ir Zaporižios sričių teritorijose vadinamajame Novorosijos kelyje susidaro transporto spūstys.
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