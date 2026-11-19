Apie tai praneša „Onet“.
Lenkijos užsienio reikalų ministras prieš išvykdamas į Budapeštą pareiškė, kad Kinijoje JAV prezidento surengtas šiltas priėmimas Kremliaus vadovui „kelia nerimą“.
„Sunku tai įvertinti, tačiau apie juos bus galima spręsti iš darbų. Vis dėlto tai, kaip jis apsikabina su Putinu ir vadina jį draugu, mums kelia tam tikrą nerimą“, – pažymėjo R. Sikorskis.
„Kyla klausimas: su kuo jis draugauja labiau – su Putinu ar su mūsų prezidentu? Ir ką jis galbūt padarytų, jei situacija pasiektų kritinį tašką? Kurį draugą jis pasirinktų?“ – pridūrė ministras.
Lenkijos vyriausybės vadovas į šį susitikimą sureagavo trumpu komentaru socialiniame tinkle X.
„Dieve, apsaugok mus nuo tokių draugų“, – parašė D. Tuskas.
Trumpas pavadino Putiną savo draugu
Kaip skelbta, prieš susitikimą su V. Putinu Kinijos mieste Šendžene D. Trumpas pavadino jį savo draugu. Pasisveikinęs su Rusijos lyderiu, JAV prezidentas pareiškė, kad „nekantriai laukia“ susitikimo.
Vladimiro Putino padėjėjas Jurijus Ušakovas pareiškė, kad Rusijos lyderis ir JAV prezidentas D. Trumpas per ketvirtadienį Kinijoje vykusį dvišalį susitikimą aptarė Ukrainą.
Ketvirtadienį Kinijos prezidentas Xi Jinpingas, JAV prezidentas D. Trumpas ir Rusijos vadovas V. Putinas susirinko į pirmąjį istorijoje trišalį viršūnių susitikimą.
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