TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Turkijos prezidentas ragina JAV netrukdyti palestiniečių lyderiams atvykti į JT susitikimą

2025-09-02 18:45 / šaltinis: BNS
2025-09-02 18:45

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį paragino Jungtines Valstijas peržiūrėti savo sprendimą neišduoti vizų Palestiniečių autonomijos (PA) nariams, norintiems dalyvauti šį mėnesį vyksiančioje Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.

Recepas Tayyipas Erdoganas (nuotr. SCANPIX)

Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas antradienį paragino Jungtines Valstijas peržiūrėti savo sprendimą neišduoti vizų Palestiniečių autonomijos (PA) nariams, norintiems dalyvauti šį mėnesį vyksiančioje Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje.

Vienas JAV pareigūnas šeštadienį sakė, kad PA prezidentas Mahmudas Abbasas yra tarp 80 PA pareigūnų, kuriems nebūtų išduotos vizos atvykti į JT Generalinę Asamblėją, kur nemažai šalių su Prancūzija priešakyje ketina pripažinti palestiniečių valstybingumą.

Šiuo neįprastu žingsniu prezidento Donaldo Trumpo administracija palaiko Izraelio vyriausybę, kariaujančią su palestiniečių islamistų grupuote „Hamas“ Gazos Ruože.

Izraelis kategoriškai atmeta raginimus sukurti palestiniečių valstybę ir siekia į viena suplakti Vakarų Krante įsikūrusią PA bei jos konkurentę, Gazos Ruožą valdančią „Hamas“.

Grįždamas iš Kinijos, kur dalyvavo Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikime, ir lėktuve bendraudamas su turkų žurnalistais, R. T. Erdoganas sakė, kad JAV sprendimas neatitinka JT prasmės.

„Manome, kad šis sprendimas turėtų būti kuo greičiau peržiūrėtas“, – pridūrė jis.

R. T. Erdoganas reiškia paramą palestiniečiams ir dažnai kritikuoja Izraelį dėl jo karo Gazos Ruože, kaltindamas ministro pirmininko Benjamino Netanyahu vyriausybę „genocidu“ šiame palestiniečių anklave.

