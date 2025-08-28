Turkijos kariuomenei sulaukus oro gynybos sistemos, prezidentas vadina tai svarbiu pasiekimu

„Šiandien savo armijai pristatome „Plieninio kupolo“ sistemą, kurią sudaro 47 transporto priemonės, o jų vertė siekia 460 mln. dolerių. Ji įkvėps pasitikėjimo draugams ir baimės priešams“, – sakė R. T. Erdoganas ceremonijoje, vykusioje praėjus metams nuo projekto pradžios.
„Ši sistema iš esmės pakeis Turkijos oro gynybą. Tai lūžio taškas Turkijai“, – sakė jis turkų gynybos milžinės „Aselsan“ būstinėje surengtoje ceremonijoje skirtoje pažymėti projekto, kuriam vadovauja valstybinės gynybos bendrovės, įgyvendinimą.
Praėjusį rugpjūtį NATO narė Turkija pristatė planus sukurti daugiasluoksnę oro gynybos sistemą savo oro erdvei apsaugoti, pagal garsiojo Izraelio „Geležinio kupolo“ pavyzdį. Ankara ją pavadino „Plieniniu kupolu“.
Turkiją neramina pastaruoju metu regione kilusi neramumų banga, ypač didėjanti Izraelio intervencija Sirijoje po diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimo ir 12 dienų trukęs oro karas tarp Irano ir Izraelio birželį.
„Pastarieji konfliktai aplink mus atskleidė radarų sistemų, aptinkančių iš oro kylančias grėsmes, svarbą“, – sakė R. T. Erdoganas.
„Jei šalis negali sukurti savo radarų ir oro gynybos sistemos, ji negali užtikrintai žvelgti į savo ateitį, susidūrusi su dabartiniais saugumo iššūkiais, ypač mūsų regione“, – pridūrė jis.
„Suprantame, kaip svarbu nepalikti nieko atsitiktinumui (...) Su „Plieniniu kupolu“ dabar būsime kitoje klasėje kalbant apie oro gynybą“, – kalbėjo prezidentas.
Ceremonijoje taip pat dalyvavęs gynybos ministras Yasaras Guleras (Jašaras Giuleras) teigė, kad sistema „dar labiau padidins mūsų ginkluotųjų pajėgų atgrasymo galimybes ir veiksmingumą (...) ir užtikrins mūsų saugumą aukščiausiu lygiu“.
R. T. Erdoganas taip pat atidarė milžiniškos 1,5 mlrd. dolerių vertės technologijų bazės statybas, pavadindamas tai „didžiausia gynybos pramonės investicija, kada nors padaryta vienu kartu respublikos istorijoje“.
„Tai taip pat bus didžiausias integruotas oro gynybos objektas visoje Europoje“, – sakė jis ir pridūrė, kad pirmasis objektas šiame naujame miestelyje pradės veikti iki 2026 metų vidurio.
„Ši investicija (...) pavers Turkiją ne tik regionine, bet ir pasauline žaidėja gynybos sistemų srityje“, – pareiškė prezidentas.
