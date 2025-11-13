Turkija po aviakatastrofos laikinai stabdo lėktuvų C-130 skrydžius

Krovininis lėktuvas skrido iš Gendžės Azerbaidžane į Turkiją, kai antradienį sudužo Sakartvelo Signagio savivaldybėje, netoli Azerbaidžano sienos. Katastrofos priežastis tiriama.
Kariškiai priklausė padaliniui, atsakingam už Turkijos naikintuvų F-16, kurie buvo nuskridę į Azerbaidžaną dalyvauti šios šalies Pergalės dienos iškilmėse, techninę priežiūrą ir remontą.
Renginys buvo skirtas pažymėti 2020 metų Azerbaidžano karinę pergalę prieš Armėniją dėl Kalnų Karabacho kontrolės; šis konfliktas truko beveik keturis dešimtmečius.
Gynybos ministerija pranešė, kad C-130 skrydžiai buvo laikinai sustabdyti, kad būtų galima atlikti išsamius techninius lėktuvų patikrinimus. Tik tiems, kurie sėkmingai įveiks patikrinimus, bus leista atnaujinti skrydžius, sakoma ministerijos pareiškime.
Turkijos ginkluotosios pajėgos plačiai naudoja karinius krovininius lėktuvus C-130 personalui gabenti ir logistikos operacijoms vykdyti.
Turkija išsiuntė avarijos tyrimo grupę, kad nustatytų jos priežastis. Ministerija pranešė, kad lėktuvo savirašiai buvo išsiųsti į Turkiją ir yra tiriami Ankaroje.
Lėktuvas 2012 metais buvo įsigytas iš Saudo Arabijos, o 2014 metais po techninės priežiūros procedūrų įtrauktas į Turkijos karinių oro pajėgų inventorių. Vėliau jis buvo modernizuotas ir naudojamas nuo 2022-ųjų. Pastaroji jo planinė techninė apžiūra baigta spalio 12 dieną, pranešė ministerija.
Ministerija teigė, kad orlaivyje nebuvo šaudmenų, kai jis sudužo.
Lėktuvo nuolaužos buvo išsibarsčiusios įvairiose vietose, o ketvirtadienį buvo rasti 20-osios aukos palaikai.
Sakartvelo vidaus reikalų ministras Gela Geladzė sakė, kad visos svarbiausios lėktuvo sudedamosios dalys buvo rastos ir yra tiriamos.
Anot jo, gelbėjimo ir tyrimo darbuose dalyvavo daugiau kaip 1 tūkst. žmonių iš Sakartvelo ir Turkijos.
Aukų laidotuvės bus surengtos po to, kai palaikai bus grąžinti į Turkiją ir bus baigta autopsija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!