Trumpo planas kartu su Suomija: „Artėja didelis užsakymas“

„Artėja didelis užsakymas. Perkame ledlaužius“, – Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas.
Prezidentas teigė, kad pagal susitarimą keturi laivai bus statomi Suomijoje, o septyni – Jungtinėse Valstijose, tai sukurs darbo vietas JAV ir padės sustiprinti kompetenciją laivų statyboje.
„Jūs mokysite mus ledlaužių verslo“, – Ovaliajame kabinete A. Stubbui sakė D. Trumpas.
„Mes perkame geriausius pasaulyje ledlaužius, o Suomija garsėja jų gamyba“, – sakė jis, bet nepaminėjo pirkimo sumos.
Anksčiau A. Stubbas socialiniame tinkle X paskelbė, kad pasirašys su D. Trumpu susitarimo memorandumą, „padėsiantį pagrindą JAV pakrančių apsaugos ir Suomijos įmonių komerciniams susitarimams“.
Rugpjūtį JAV pakrančių apsauga užsakė pirmąjį per ketvirtį amžiaus naują ledlaužį – modernizuotą naftos pramonės pagalbinį laivą, pareiškusi, kad Arktis yra „strateginės pasaulinės konkurencijos zona“.
Pastaraisiais metais Rusija sustiprino savo karinį buvimą Arkties regione, iš naujo atidarė ir modernizavo kelias bazes ir aerodromus, buvusius apleistus pasibaigus sovietmečiui, o Kinija skiria daug pinigų poliarinių žvalgybų ir tyrimų projektams.
Sparčiai tirpstantis poliarinis ledas skatina veiklą šiame nesvetingame regione, šalys dairosi naujų perspektyvių naftos, dujų, mineralų telkinių ir laivybos maršrutų srityse.
Praėjusiais metais, vadovaujant prezidentui Joe Bidenui, Jungtinės Valstijos įsipareigojo bendradarbiauti su Kanada ir Suomija statant ledlaužius, bet apie jokias sutartis nebuvo paskelbta.
Pramonės gamyba Suomijoje rugpjūtį mažėjo trečią mėnesį iš eilės
Pramonės gamyba Suomijoje rugpjūtį mažėjo trečią mėnesį iš eilės, parodė šalies statistikos tarnybos penktadienį paskelbti duomenys.
Pramonės gamyba paskutinį vasaros mėnesį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, sumenko 0,2 proc. ir metinis nuosmukis buvo gerokai mažesnis negu liepą, kuomet sudarė 5,3 proc. ir buvo didžiausias nuo 2024 metų gegužės.
Bendrą smukimą rugpjūtį visų pirma lėmė 2,3 proc. gamybos sumažėjimas komunaliniame sektoriuje ir 1 proc. nuosmukis kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje.
Kita vertus, gamyba elektros įrangos ir elektronikos pramonės sektoriuje rugpjūtį, palyginti su metais anksčiau, pašoko 12,2 procento. Metalo pramonėje gamyba padidėjo 4,2 proc., o apdirbamosios pramonės sektoriuje – 2,8 procento.
Per mėnesį, t. y. rugpjūtį, palyginti su liepa, pramonės gamyba padidėjo 2,6 proc., nors ankstesnį mėnesį buvo fiksuotas 1,9 proc. nuosmukis.
