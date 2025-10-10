Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Trumpo planas kartu su Suomija: „Artėja didelis užsakymas“

2025-10-10 11:42 / šaltinis: BNS ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS ir tv3.lt aut.
2025-10-10 11:42

Jungtinės Amerikos Valstijos planuoja įsigyti 11 ledlaužių iš Suomijos, jie bus statomi abiejose šalyse, ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose kartu su kolega iš Suomijos Alexanderu Stubbu paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas

JAV ir Suomijos prezidentai (nuotr. SCANPIX)

Jungtinės Amerikos Valstijos planuoja įsigyti 11 ledlaužių iš Suomijos, jie bus statomi abiejose šalyse, ketvirtadienį Baltuosiuose rūmuose kartu su kolega iš Suomijos Alexanderu Stubbu paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas

REKLAMA
0

„Artėja didelis užsakymas. Perkame ledlaužius“, – Ovaliajame kabinete sakė D. Trumpas. 

Prezidentas teigė, kad pagal susitarimą keturi laivai bus statomi Suomijoje, o septyni – Jungtinėse Valstijose, tai sukurs darbo vietas JAV ir padės sustiprinti kompetenciją laivų statyboje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jūs mokysite mus ledlaužių verslo“, – Ovaliajame kabinete A. Stubbui sakė D. Trumpas. 

REKLAMA
REKLAMA

„Mes perkame geriausius pasaulyje ledlaužius, o Suomija garsėja jų gamyba“, – sakė jis, bet nepaminėjo pirkimo sumos. 

REKLAMA

Anksčiau A. Stubbas socialiniame tinkle X paskelbė, kad pasirašys su D. Trumpu susitarimo memorandumą, „padėsiantį pagrindą JAV pakrančių apsaugos ir Suomijos įmonių komerciniams susitarimams“. 

Rugpjūtį JAV pakrančių apsauga užsakė pirmąjį per ketvirtį amžiaus naują ledlaužį – modernizuotą naftos pramonės pagalbinį laivą, pareiškusi, kad Arktis yra „strateginės pasaulinės konkurencijos zona“. 

REKLAMA
REKLAMA

Pastaraisiais metais Rusija sustiprino savo karinį buvimą Arkties regione, iš naujo atidarė ir modernizavo kelias bazes ir aerodromus, buvusius apleistus pasibaigus sovietmečiui, o Kinija skiria daug pinigų poliarinių žvalgybų ir tyrimų projektams. 

Sparčiai tirpstantis poliarinis ledas skatina veiklą šiame nesvetingame regione, šalys dairosi naujų perspektyvių naftos, dujų, mineralų telkinių ir laivybos maršrutų srityse.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Praėjusiais metais, vadovaujant prezidentui Joe Bidenui, Jungtinės Valstijos įsipareigojo bendradarbiauti su Kanada ir Suomija statant ledlaužius, bet apie jokias sutartis nebuvo paskelbta.

Pramonės gamyba Suomijoje rugpjūtį mažėjo trečią mėnesį iš eilės

Pramonės gamyba Suomijoje rugpjūtį mažėjo trečią mėnesį iš eilės, parodė šalies statistikos tarnybos penktadienį paskelbti duomenys.

REKLAMA

Pramonės gamyba paskutinį vasaros mėnesį, palyginti su tuo pat mėnesiu pernai, sumenko 0,2 proc. ir metinis nuosmukis buvo gerokai mažesnis negu liepą, kuomet sudarė 5,3 proc. ir buvo didžiausias nuo 2024 metų gegužės.

Bendrą smukimą rugpjūtį visų pirma lėmė 2,3 proc. gamybos sumažėjimas komunaliniame sektoriuje ir 1 proc. nuosmukis kasybos ir karjerų eksploatavimo sektoriuje.

REKLAMA

Kita vertus, gamyba elektros įrangos ir elektronikos pramonės sektoriuje rugpjūtį, palyginti su metais anksčiau, pašoko 12,2 procento. Metalo pramonėje gamyba padidėjo 4,2 proc., o apdirbamosios pramonės sektoriuje – 2,8 procento. 

Per mėnesį, t. y. rugpjūtį, palyginti su liepa, pramonės gamyba padidėjo 2,6 proc., nors ankstesnį mėnesį buvo fiksuotas 1,9 proc. nuosmukis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų