TV3 naujienos > Užsienis

Donaldui Trumpui bus atlikta medicininė apžiūra

2025-10-10 09:29 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-10-10 09:29

JAV prezidentui Donaldui Trumpui penktadienį bus atlikta įprasta medicininė apžiūra, pranešė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt.

D. Trumpas. EPA-ELTA nuotr.

0

„Penktadienio rytą prezidentas Trumpas apsilankys Walterio Reedo medicinos centre, kur susitiks su kariais ir jiems pasakys kalbą. Prezidentui ten taip pat bus atlikta jo įprastinė kasmetinė sveikatos patikra“, – trečiadienį pareiškė Baltųjų rūmų sekretorė. 

Tai jau bus antroji šiais metais D. Trumpui atliekama įprastinė medicininė apžiūra. Pirmoji buvo atlikta balandžio mėnesį, po kurios Baltųjų rūmų šeimininkas teigė besijaučiantis esąs „labai geros formos“.

K. Leavitt nurodė, kad balandį atliktos apžiūros metu D. Trumpo tyrimų rezultatai „buvo normos ribose“ – nenustatyta jokių širdies ar inkstų sutrikimų, taip pat neaptikta sisteminių ligų požymių.

Vyriausias JAV prezidento pareigas einantis asmuo

79-erių D. Trumpas šiuo metu yra vyriausias JAV prezidento pareigas einantis asmuo. Jis ne kartą gyrėsi savo energingumu, ypač lygindamas save su pirmtaku Joe Bidenu.

D. Trumpas jis ne kartą buvo kritikuojamas už atvirumo stoką, kalbant apie sveikatos klausimus.

Praėjusį mėnesį D. Trumpas atmetė socialiniuose tinkluose pasirodžiusias įvairias teorijas apie jo sveikatą, įskaitant teiginius apie jo galimą mirtį.

Liepos mėnesį Baltieji rūmai pranešė, kad D. Trumpui diagnozuota lėtinė, bet gerybinė venų liga – lėtinis venų nepakankamumas. Tačiau ši informacija buvo paviešinta tik po to, kai socialinių tinklų vartotojai ėmė kelti klausimus dėl ant prezidento rankų pastebėtų mėlynių.

K. Leavitt anksčiau yra sakiusi, kad mėlynės ant D. Trumpo rankų siejamos su aspirino vartojimu pagal „standartinę“ širdies ir kraujagyslių sveikatos programą.

