JAV pareigūnai: paliaubų Gazos Ruože priežiūrą vykdys 200 JAV karių grupė

Vienas aukšto rango pareigūnas žirnalistams sakė, kad JAV kariuomenės Centrinės vadovybės vadovas admirolas Bradas Cooperis „iš pradžių valdys 200 žmonių. Jo vaidmuo bus prižiūrėti, stebėti, užtikrinti, kad nebūtų pažeidimų“.
Pasak pareigūno, į komandą bus įtraukti Egipto, Kataro, Turkijos ir tikriausiai Emyratų kariniai pareigūnai. Kitas pareigūnas sakė, kad „į Gazą neketinama įvesti JAV karių“.
„Siekiama, kad ji būtų kolegiali, taip sakant. Ir izraeliečiai, aišku, palaikys nuolatinį ryšį su jais“, – sakė pirmasis pareigūnas.
„Admirolo Cooperio dalyvavimas suteikė arabų šalims daug pasitikėjimo ir saugumo“, – pridūrė jie.
„Todėl „Hamas“ buvo perduota, kad mes užimame labai tvirtą vaidmenį arba prezidentas užima labai tvirtą poziciją, palaikydamas savo garantijas ir įsipareigojimus šioje srityje“, – teigė pareigūnai.
Antrasis pareigūnas sakė, kad JAV personalas turėjo „padėti sukurti bendrą kontrolės centrą, o vėliau integruoti visas kitas saugumo pajėgas, kurios atvyks ten deeskaluoti konfliktą su IDF (Izraelio gynybos pajėgomis)“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!