Izraelio prezidentas teigia, kad Trumpas nusipelnė Nobelio taikos premijos

„Nekyla abejonių, kad jis už tai nusipelnė Nobelio taikos premijos“, – ketvirtadienį tinkle „X“ parašė I. Herzogas ir pavadino susitarimą proga „išgyti ir atverti naują vilties horizontą mūsų regionui“.
D. Trumpas kiek anksčiau paskelbė, kad per netiesiogines derybas Egipte buvo pasiektas proveržis. Pagal pirmąjį JAV taikos plano etapą turi būti paleisti visi Gazos Ruože laikomi įkaitai, o Izraelio pajėgos atsitrauks iki sutartos linijos. „Hamas“ patvirtino savo dalyvavimą šiame susitarime.
Neseniai kalbėdamas Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje Niujorke, D. Trumpas pabrėžė, kad nuo tada, kai anksčiau šiais metais pradėjo eiti pareigas, jis jau užbaigė kelis karus ir turėtų būti įvertintas Nobelio taikos premija. Nobelio komitetas šių metų laureatą turėtų skelbti penktadienį.
