Trumpas teigia, kad pradės „dirbti“ dėl karo Sudane atsižvelgdamas į Saudo Arabijos princo prašymą

„Jo didenybė norėtų, kad aš padaryčiau kažką labai galingo dėl Sudano. To nebuvo mano planuose, maniau, kad tai tiesiog kažkas beprotiško ir nekontroliuojamo“, – sakė D. Trumpas Saudo Arabijos ir JAV verslo forume.
„Bet aš matau, kaip tai svarbu jums ir daugeliui jūsų draugų šioje salėje – Sudanas. Ir mes pradėsime dirbti dėl Sudano“, – teigė jis.
Nuo karo tarp Sudano kariuomenės ir sukarintų greitojo reagavimo pajėgų (RSF) pradžios 2023 m. balandį žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o beveik 12 mln. buvo priversti palikti namus.
Vašingtonas paragino kariaujančias puses sudaryti paliaubas, o D. Trumpo pasiuntinys Afrikai Massadas Boulosas šeštadienį AFP sakė, kad karas Sudane yra „didžiausia humanitarinė krizė pasaulyje“.
Tačiau pats D. Trumpas beveik nekomentavo šio klausimo, vietoj to sutelkdamas dėmesį į karus Gazoje ir Ukrainoje ir siekdamas Nobelio taikos premijos.
D. Trumpas nuolat tvirtina, kad nuo sausio, kai grįžo į pareigas, išsprendė aštuonis konfliktus.
Jo pažadas pradėti spręsti šį konfliktą atspindi jo artimus santykius su faktiniu Saudo Arabijos vadovu, kurį jis antradienį priėmė Baltuosiuose rūmuose.
Per susitikimą Ovaliniame kabinete JAV prezidentas gynė Saudo Arabijos karališkąją šeimą dėl „Washington Post“ žurnalisto Jamalo Khashoggio nužudymo, sakydamas, kad princas apie tai „nieko nežinojo“.
