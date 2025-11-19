Gabrieliui Landsbergiui – netikėta žinia

Tokio kalibro publikacija viename svarbiausių pasaulio leidinių – itin retas įvykis Lietuvos politikams, o Lietuvai – tai reikšmingas pastebėjimas globalioje diskusijoje apie saugumą.
Kalba iš Rytų fronto perspektyvos
Straipsnyje G. Landsbergis primena, kad Lietuva yra vienoje pavojingiausių geopolitinių vietų Europoje – tarp Baltarusijos ir Kaliningrado, o Suvalkų koridorius dažnai minimas kaip galimas Rusijos agresijos taikinys.
Buvęs ministras rašo, kad Baltijos šalims apsauga nėra abstrakti idėja:
„Aljansų kūrimas ir partnerystės su kitomis demokratijomis palaikymas nėra pasirinkimo reikalas – tai išlikimo klausimas.“
Apie Donaldo Trumpo požiūrį į Europą
Landsbergio tekstas tiesiai įvardija pokyčius JAV politikoje ir pabrėžia, kad Europa turi prisitaikyti prie Donaldo Trumpo realybės:
„Kai tokie ilgamečiai sąjungininkai kaip Europa ar NATO bando daryti įtaką remdamiesi bendromis vertybėmis, tokie argumentai su juo neveikia.“
Anot jo, žemynas turi nustoti bandyti įtikti pasitelkdamas istorines nuorodas – vietoje to reikia rodyti jėgą ir pasirengimą, nes būtent tai naujojoje JAV politikoje daro įspūdį.
Ukraina – pavyzdys, kaip laimėti politinę kovą
G. Landsbergis tekste akcentuoja, kad Ukrainos ryžtas ir karinės inovacijos pakeitė net ir Trumpo toną kalbant apie Rusiją.
Jis rašo: „Ukraina pasauliui surengė tikrą meistriškumo pamoką, kaip kovoti su tuo, kas tau teko.“
Anot jo, būtent drąsa, iniciatyva ir ryžtingi sprendimai sugebėjo pakeisti ir tarptautinės politikos dinamiką.
Esminė žinutė Europai
Straipsnio pabaigoje G. Landsbergis Europai siunčia aiškų perspėjimą. Jis ragina žemyną stiprinti savo gynybą, didinti karinius pajėgumus ir ne tik reaguoti, bet ir iš anksto užkirsti kelią Rusijos provokacijoms.
Kaip rašo jis: „Europa turėtų pasimokyti iš Ukrainos: stiprinti atgrasymą iki tokio lygio, kuris iš tikrųjų atgraso.“
Tokius veiksmus, anot buvusio ministro, jau rodo nuolat dislokuoti Vokietijos kariai Lietuvoje, tačiau Europa turi judėti dar greičiau.
