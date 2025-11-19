 
TV3 naujienos > Užsienis

Trumpas: Saudo Arabija yra NATO nepriklausanti svarbi sąjungininkė

2025-11-19 07:49 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-19 07:49

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano garbei sakė, kad skiria Saudo Arabiją NATO nepriklausančia svarbia sąjungininke.

D. Trumpas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį per iškilmingą vakarienę Baltuosiuose rūmuose Saudo Arabijos sosto įpėdinio princo Mohammedo bin Salmano garbei sakė, kad skiria Saudo Arabiją NATO nepriklausančia svarbia sąjungininke.

0

„Šįvakar man malonu pranešti, kad mes savo bendradarbiavimą karinėje srityje keliame į dar didesnes aukštumas oficialiai paskirdami Saudo Arabiją NATO nepriklausančia svarbia sąjungininke, kas jiems yra labai svarbu“, – sakė D. Trumpas.

„Ir aš tiesiog dabar sakau tai jums pirmą kartą, nes jie norėjo palaikyti mažą paslaptį šiam vakarui“, – pridūrė D. Trumpas.

NATO nepriklausančios svarbios sąjungininkės statusą anksčiau yra gavusios tik 19 kitų šalių.

Per princo M. bin Salmano, kuris yra faktinis Saudo Arabijos valdytojas, vizitą Vašingtonas ir Rijadas pasirašė susitarimus dėl civilinės branduolinės energijos ir pažangiausių, nesusekamų („stealth“) naikintuvų F-35 pardavimo Saudo Arabijai.

Abi šalys ratifikavo „bendrą deklaraciją“ dėl civilinės branduolinės energijos, kuria „statomas teisinis pamatas dešimtmečius truksiančiai, daugelio milijardų dolerių (eurų) vertės partnerystei branduolinės energetikos“ srityje laikantis „griežtų neplatinimo standartų“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.

Be to, prezidentas D. Trumpas pritarė „dideliam pardavimo gynybos srityje paketui“, apimančiam būsimą amerikietiškų naikintuvų F-35 pristatymą.

