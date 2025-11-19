Trumpas: Saudo Arabija yra NATO nepriklausanti svarbi sąjungininkė

„Šįvakar man malonu pranešti, kad mes savo bendradarbiavimą karinėje srityje keliame į dar didesnes aukštumas oficialiai paskirdami Saudo Arabiją NATO nepriklausančia svarbia sąjungininke, kas jiems yra labai svarbu“, – sakė D. Trumpas.
„Ir aš tiesiog dabar sakau tai jums pirmą kartą, nes jie norėjo palaikyti mažą paslaptį šiam vakarui“, – pridūrė D. Trumpas.
NATO nepriklausančios svarbios sąjungininkės statusą anksčiau yra gavusios tik 19 kitų šalių.
Per princo M. bin Salmano, kuris yra faktinis Saudo Arabijos valdytojas, vizitą Vašingtonas ir Rijadas pasirašė susitarimus dėl civilinės branduolinės energijos ir pažangiausių, nesusekamų („stealth“) naikintuvų F-35 pardavimo Saudo Arabijai.
Abi šalys ratifikavo „bendrą deklaraciją“ dėl civilinės branduolinės energijos, kuria „statomas teisinis pamatas dešimtmečius truksiančiai, daugelio milijardų dolerių (eurų) vertės partnerystei branduolinės energetikos“ srityje laikantis „griežtų neplatinimo standartų“, sakoma Baltųjų rūmų pranešime.
Be to, prezidentas D. Trumpas pritarė „dideliam pardavimo gynybos srityje paketui“, apimančiam būsimą amerikietiškų naikintuvų F-35 pristatymą.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!