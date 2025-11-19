JAV Kongrese – nurodymas paviešinti Epsteino bylas

Prezidentas darė didelį spaudimą savo sąjungininkams Kongrese, kad jie neskelbtų šios medžiagos, tačiau, tapus aišku, kad didžioji dalis jo partijos narių yra pasiryžę jam nepaklusti, savaitgalį respublikonų lyderis galiausiai pasidavė.
Kongresas beveik vienbalsiai patvirtino J. Epsteino bylų skaidrumo įstatymą, įpareigojantį paskelbti išslaptintus dokumentus, kuriuose išsamiai aprašomas savo reputaciją suteršusio finansininko veiklos ir mirties kalėjime, kuri buvo pripažinta savižudybe, tyrimas.
Įstatymų kūrėjų teigimu, visuomenė nusipelno gauti atsakymus byloje, kurioje yra daugiau nei tūkstantis tariamų aukų.
D. Trumpas tvirtina, kad šie dokumentai atskleis galingų demokratų ryšius su J. Epsteinu, tačiau ir pačiam prezidentui tenka atsakinėti į nemalonius klausimus apie jo ilgametę draugystę su vyru, kuris, kaip įtariama, turtingiems ir įtakingiems vyrams parūpindavo nepilnamečių mergaičių.
Antradienį įstatymas buvo priimtas Atstovų rūmuose, kur prieš jį balsavo tik vienas iš 428 rūmų narių, o Senatas sutiko jo tekstą patvirtinti ir be papildomo balsavimo perduoti tiesiai į Baltuosius rūmus, kai tik jis bus gautas iš žemesniųjų rūmų.
D. Trumpas pažadėjo nevetuoti šio įstatymo, tačiau Vašingtono stebėtojai nesitiki, kad greitu metu pasirodys kokių nors naujų kompromituojančių faktų.
D. Trumpas nurodė pareigūnams ištirti J. Epsteino ryšius
Teisingumo departamentas turi plačią laisvę neatskleisti informacijos, jei ją paskelbus „kiltų grėsmė vykstančiam federaliniam tyrimui“.
Tuo tarpu D. Trumpas praėjusią savaitę nurodė pareigūnams ištirti J. Epsteino ryšius su žinomais demokratais, dėl to sulaukdamas daugelio kritikos.
Ši saga atskleidė retus nesutarimus dėl paramos respublikonų lyderiui, kuris anksčiau agitavo už tai, kad dokumentai būtų paviešinti, bet po inauguracijos savo poziciją pakeitė ir apkaltino demokratus skleidžiant „pramaną“.
Po daugybės aukščiausio rango respublikonų bandymų blokuoti balsavimą, visi demokratai ir keturi respublikonai pasirašė „peticiją dėl atskleidimo“ – tai yra ypatinga procedūra, kurią pritaikius įstatymo projektas turi būti pateiktas svarstyti Atstovų rūmuose prieš vadovybės valią.
Ilgą laiką bylų atskleidimui besipriešinęs D. Trumpas sekmadienį vėlai vakare socialiniuose tinkluose pareiškė, kad respublikonai turėtų balsuoti už dokumentų paviešinimą, „nes mes neturime ko slėpti“.
„Aš neturiu nieko bendra su Jeffrey‘iu Epsteinu, – antradienį Ovaliajame kabinete susitikęs su Saudo Arabijos sosto princu Mohammedu bin Salmanu žurnalistams pareiškė D. Trumpas. – Aš jį prieš daugelį metų išmečiau iš savo klubo, nes maniau, kad jis yra nesveikas iškrypėlis.“
Tačiau egzistuoja daugybė įrodymų, kad D. Trumpas palaikė santykius su J. Epsteinu, kuris garsėjo savo vakarėliais ir kitokiais turtingiesiems bei įtakingiesiems skirtais renginiais.
