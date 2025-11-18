 
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Zelenskio laukia svarbus pokalbis, skelbia tikslą: turime signalus iš JAV

2025-11-18 22:53 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-11-18 22:53

Trečiadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiks su Turkijos lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu.   

Zelenskio laukia svarbus pokalbis, skelbia tikslą: turime signalus iš JAV (nuotr. SCANPIX)
13

Trečiadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis susitiks su Turkijos lyderiu Recepu Tayyipu Erdoganu.   

6

Apie tai V. Zelenskis pranešė per spaudos konferenciją su Ispanijos ministru pirmininku Pedro Sanchezu, skelbia UNIAN.

„Kalbėsime su juo apie maksimalias galimybes, kaip pasiekti, kad Ukraina gautų teisingą taiką. Tai bus pakankamai konkretus pokalbis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Turiu gerus santykius su Turkijos prezidentu. Turime tam tikras pozicijas ir signalus iš Jungtinių Valstijų. Pažiūrėsime rytoj“, – kalbėjo Ukrainos lyderis.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis

Zelenskis nori vizitu Turkijoje atgaivinti taikos derybas

Ukrainos prezidentas V. Zelenskis savo vizitu Turkijoje sieks atgaivinti taikos derybas su Rusija. V. Zelenskį trečiadienį Ankaroje priims Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, naujienų agentūrai AFP sakė Ukrainos vyriausybės atstovas. Kremlius pareiškė, kad Rusijos vyriausybės atstovai į Turkiją nevyks.

Ukraina siekia „atgaivinti derybas, mes parengėme sprendimus, kuriuos pasiūlysime savo partneriams“, socialiniuose tinkluose rašė V. Zelenskis. Dar vienas tikslas yra atnaujinti apsikeitimą karo belaisviais. Diplomatinės pastangos, į kurias įsitraukė ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas, kol kas rezultatų nedavė.

Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. Kyjive įvykdyta brutali ataka

Turkija nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios siūlėsi būti tarpininke tarp Kyjivo ir Maskvos. Rusijos ir Ukrainos delegacijos nuo gegužės tris kartus susitiko Stambule, per šias derybas buvo susitarta dėl apsikeitimo belaisviais ir žuvusių karių grąžinimo. 

Tačiau pažangos dėl paliaubų per derybas pasiekta nebuvo. Maskva atmetė ugnies nutraukimą. Rusų pajėgos tęsė savo atakas prieš Ukrainos miestus ir nuo tada ypač šalies rytuose pasiekė teritorinių laimėjimų.

Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas praėjusią savaitę pareiškė, kad Rusija yra „atvira derybų procesams“ dėl karo užbaigimo. Dėl sąstingio pokalbiuose jis apkaltino Ukrainą ir jos Europos sąjungininkes.

Tuo tarpu Ukrainos požiūriu, nėra ženklų, kad Maskva būtų pasirengusi sustabdyti savo invaziją. Kyjivas kaltina Rusiją ir toliau keliant nepriimtinus reikalavimus, pavyzdžiui, dėl Ukrainos teritorijų perleidimo Maskvai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)
Trečiadienį – Zelenskio ir Witkoffo susitikimas: ko sieks Ukraina? (8)
Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis
Kęstutis Budrys: pradėtos derybos dėl Ukrainos stojimo į ES padėtų šaliai tvarkytis su korupcija (13)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų lapkritis (nuotr. SCANPIX)
35 rusų dronai atakuoja vieną Ukrainos miestą: praneša apie masinį išpuolį (7)
Naikintuvai smogė Rusijos kariuomenės vadavietei Belgorodo srityje, iš jos nieko neliko – Ukrainos pajėgos (nuotr. Telegram)
Rusai netyčia numetė 8 aviacines bombas ant savo teritorijos – ukrainiečių žvalgyba (6)

Egis
Egis
2025-11-18 22:57
Zelionai čia ne signalai, o haliucinacijos))
Atsakyti
nu
nu
2025-11-18 23:07
jau kaput tam miltanosiui.Opozicija jau laukia jo su paruoštomis kartuvėmis Ukrainoje
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
