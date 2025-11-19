Tarp Trumpo ir Saudo Arabijos sosto įpėdinio – naujas susitarimas

Antradienį Saudo Arabijos sosto įpėdinio Mohammedo bin Salmano vizito Baltuosiuose rūmuose metu D. Trumpo administracija paskelbė, kad Rijadas investicijų įsipareigojimus padidins nuo 600 mlrd. JAV dolerių iki beveik trilijono JAV dolerių.
Baltieji rūmai pranešė, kad D. Trumpas ir Mohammedas, dažnai vadinamas tiesiog MBS, „pasirašė JAV ir Saudo Arabijos strateginį gynybos susitarimą – istorinį susitarimą, kuris sustiprina mūsų daugiau nei 80 metų trunkančią partnerystę gynybos srityje ir užtikrina tvirtesnes atgrasymo priemones visuose Artimuosiuose Rytuose“.
D. Trumpas taip pat „patvirtino didelį gynybos pardavimo paketą, įskaitant naikintuvus „F-35“, kurie bus pristatyti ateityje“ ir „užtikrino susitarimą, pagal kurį Saudo Arabija įsigys beveik 300 amerikietiškų tankų“.
Iki šiol yra vienintelė Artimųjų Rytų šalis, naudojanti šiuos radarų neaptinkamus JAV lėktuvus, buvo Izraelis.
Buvo plačiai manoma, kad Saudo Arabija vizito metu tikėsis gauti pažangiausią JAV karinę technologiją, ypač Persijos įlankos regione itin trokštamų naikintuvų „F-35“.
Izraelio dienraštis „Haaretz“ pranešė, kad, gavus Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanjahu sutikimą, JAV gali atsisakyti ilgametės politikos pažangiausius ginklus regione tiekti išimtinai Izraeliui.
Stokholmo tarptautinio taikos tyrimų instituto (SIPRI) duomenimis, Saudo Arabija jau daugelį metų yra didžiausia JAV ginklų pirkėja. Tačiau ši karalystė dalyvauja Jemeno konflikte, todėl kai kuriems pirmiau sudaromiems pardavimo sandoriams kartais paprieštaraudavo Kongresas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!