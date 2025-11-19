 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Trumpas stojo ginti Saudo Arabijos princą dėl žmogžudystės: „Taip jau nutiko“

2025-11-19 07:23 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-19 07:23

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį puolė ginti Saudo Arabijos sosto princą Mohammedą bin Salmaną, kuris Vašingtone lankosi pirmą kartą po to, kai 2018 m. buvo nužudytas žurnalistas Jamalas Khashoggis ir sosto įpėdinis po šio įvykio atsidūrė pasaulio dėmesio centre.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį puolė ginti Saudo Arabijos sosto princą Mohammedą bin Salmaną, kuris Vašingtone lankosi pirmą kartą po to, kai 2018 m. buvo nužudytas žurnalistas Jamalas Khashoggis ir sosto įpėdinis po šio įvykio atsidūrė pasaulio dėmesio centre.

REKLAMA
0

„Jūs kalbate apie asmenį, kuris buvo labai prieštaringai vertinamas“, – Ovaliajame kabinete klausimą apie šį įvykį uždavusiai, tačiau J. Khashoggio vardo nepaminėjusiai žurnalistei atsakė D. Trumpas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„To pono, apie kurį kalbate, nemėgo daugelis, – tęsė D. Trumpas, omenyje turėdamas nužudytąjį žurnalistą. – Nesvarbu, ar jūs jį mėgote, ar ne, bet taip jau nutiko.“

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas tęsė sakydamas, kad Mohammedas „apie tai nieko nežinojo ir mes galime tuo ir užbaigti. Nereikia daryti mūsų svečiui gėdos“.

REKLAMA

JAV transliuotojo „ABC News“ žurnalistė pradėjo klausinėti sosto įpėdinį apie „JAV žvalgybos išvadas, kad jūs organizavote žiaurų žurnalisto nužudymą“, bet tada ją pertraukė D. Trumpas, išvadindamas žurnalistės darbovietę „melagienų“ skleidėja.

Po to, kai Saudo Arabijos konsulate Stambule smogikų būrys nužudė dienraščio „Washington Post“ straipsnių autorių J. Khashoggį, kritiškai atsiliepusį apie šią karalystę, nuo Saudo Arabijos sosto įpėdinio nusigręžė daugelis Vakarų šalių. JAV žvalgybos agentūros teigia, kad J. Khashoggį nužudyti įsakė Mohammedas, tačiau Saudo Arabijos karališkoji šeima tai neigia.

REKLAMA
REKLAMA

Į D. Trumpo komentarus socialinių tinklų platformoje „X“ atsakė J. Khashoggio našlė Hanan Elatr Khashoggi.

„Mano vyro nužudymas yra visiškai nepateisinamas, – rašė ji, savo įraše pažymėdama D. Trumpą. – Nors Jamalas buvo geras, atviras ir drąsus žmogus, daugelis žmonių galbūt nesutiko su jo nuomonėmis ir siekiu užtikrinti spaudos laisvę. Sosto įpėdinis teigė, kad jam gaila, todėl jis turėtų susitikti su manimi, atsiprašyti ir atlyginti man žalą už mano vyro nužudymą.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų