Trumpas stojo ginti Saudo Arabijos princą dėl žmogžudystės: „Taip jau nutiko“

„Jūs kalbate apie asmenį, kuris buvo labai prieštaringai vertinamas“, – Ovaliajame kabinete klausimą apie šį įvykį uždavusiai, tačiau J. Khashoggio vardo nepaminėjusiai žurnalistei atsakė D. Trumpas.
„To pono, apie kurį kalbate, nemėgo daugelis, – tęsė D. Trumpas, omenyje turėdamas nužudytąjį žurnalistą. – Nesvarbu, ar jūs jį mėgote, ar ne, bet taip jau nutiko.“
D. Trumpas tęsė sakydamas, kad Mohammedas „apie tai nieko nežinojo ir mes galime tuo ir užbaigti. Nereikia daryti mūsų svečiui gėdos“.
JAV transliuotojo „ABC News“ žurnalistė pradėjo klausinėti sosto įpėdinį apie „JAV žvalgybos išvadas, kad jūs organizavote žiaurų žurnalisto nužudymą“, bet tada ją pertraukė D. Trumpas, išvadindamas žurnalistės darbovietę „melagienų“ skleidėja.
Po to, kai Saudo Arabijos konsulate Stambule smogikų būrys nužudė dienraščio „Washington Post“ straipsnių autorių J. Khashoggį, kritiškai atsiliepusį apie šią karalystę, nuo Saudo Arabijos sosto įpėdinio nusigręžė daugelis Vakarų šalių. JAV žvalgybos agentūros teigia, kad J. Khashoggį nužudyti įsakė Mohammedas, tačiau Saudo Arabijos karališkoji šeima tai neigia.
Į D. Trumpo komentarus socialinių tinklų platformoje „X“ atsakė J. Khashoggio našlė Hanan Elatr Khashoggi.
„Mano vyro nužudymas yra visiškai nepateisinamas, – rašė ji, savo įraše pažymėdama D. Trumpą. – Nors Jamalas buvo geras, atviras ir drąsus žmogus, daugelis žmonių galbūt nesutiko su jo nuomonėmis ir siekiu užtikrinti spaudos laisvę. Sosto įpėdinis teigė, kad jam gaila, todėl jis turėtų susitikti su manimi, atsiprašyti ir atlyginti man žalą už mano vyro nužudymą.“
