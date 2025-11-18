 
JAV

Trumpo žodžiai žurnalistei sukėlė tikrą audrą

2025-11-18 18:02 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-18 18:02

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsidūrė dėmesio centre – per pokalbį su žiniasklaida jis grubiai sureagavo į klausimą apie Jeffrey‘io Epsteino bylas uždavusią žurnalistę, o jo žodžiai sukėlė pasipiktinimo bangą internete. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas atsidūrė dėmesio centre – per pokalbį su žiniasklaida jis grubiai sureagavo į klausimą apie Jeffrey‘io Epsteino bylas uždavusią žurnalistę, o jo žodžiai sukėlė pasipiktinimo bangą internete. 

1

JAV prezidentas, kalbėdamas su žiniasklaida lėktuve „Air Force One“ apie J. Epsteino bylas, žurnalistei pasakė: „Tylos, kiaulaite.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas žurnalistei pirštu pamojavo prieš veidą

Lapkričio 14 d. Baltųjų rūmų paskelbtame vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas susitikimas su žiniasklaida, girdėti, kaip D. Trumpas sako: „Tylos, tylos, kiaulaite“, kai žurnalistė, stovinti už kameros, uždavė klausimą apie bylas, susijusias su neseniai nuteistu nusikaltėliu J. Epsteinu, rašo „Newsweek“.

Tuomet prezidentas, regis, pamojavo jai pirštu prieš veidą.

Pranešama, kad žurnalistė dirba „Bloomberg“.

