Trumpo žodžiai žurnalistei sukėlė tikrą audrą

JAV prezidentas, kalbėdamas su žiniasklaida lėktuve „Air Force One“ apie J. Epsteino bylas, žurnalistei pasakė: „Tylos, kiaulaite.“
Trumpas žurnalistei pirštu pamojavo prieš veidą
Lapkričio 14 d. Baltųjų rūmų paskelbtame vaizdo įraše, kuriame užfiksuotas susitikimas su žiniasklaida, girdėti, kaip D. Trumpas sako: „Tylos, tylos, kiaulaite“, kai žurnalistė, stovinti už kameros, uždavė klausimą apie bylas, susijusias su neseniai nuteistu nusikaltėliu J. Epsteinu, rašo „Newsweek“.
“Quiet. Quiet, Piggy.”— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 18, 2025
Trump completely loses it at a female reporter who asked about the Epstein files. What a disgusting man.
pic.twitter.com/dhS4IJ1KC6
Tuomet prezidentas, regis, pamojavo jai pirštu prieš veidą.
Pranešama, kad žurnalistė dirba „Bloomberg“.
